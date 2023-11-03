 

Монголия вступит в Евросоюз до конца 2025 года

03.11.2023, 15:33, Разное
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Европейская комиссия признала, что Монголия выполнила все требования для вступления в Европейский Союз и может начинать этот процесс с 1 января 2024 года. Согласно плану, страна станет полноправным членом ЕС в декабре 2025 года.

Вступление в ЕС было главной целью монгольской партии «Европейский выбор», получившей большинство в парламенте в 2012 году. Её лидер Мунхулдэй Нарабаатар неоднократно говорил, что дом каждого монгола – Европа.

«Жизненно важно порвать с Москвой, порвать с кремлёвской азиатчиной и вспомнить, что мы – европейский народ», – писал он в своей книге «Мы и они: цивилизация и пустыня», посвящённой пагубному российскому и китайскому влиянию на цивилизационный путь Монголии.

В честь решения Еврокомиссии в Улан-Баторе будут проведены торжества с традиционными европейскими мероприятиями: соревнованиями по стрельбе из лука, гонками на лошадях и приготовлением кумыса в огромном котле.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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