Мнение: Бесплатная путёвка в Сочи за 1500 рублей и прочие особенности жизни в СССР

1. Читатель с Дзена рассказывает о советских «бесплатных» путёвках в Сочи. Цитирую (ссылка):



Alexsandr Kychkin: Один раз в жизни с мамой ездили по путевке в Лазаревское в 1990. Специально пошел и уточнил все цифры у мамы.



Путевка не была бесплатной. 50% платил профсоюз, остальное мама с зарплаты плюс авиабилеты покупала сама. Совсем бесплатные путевки были редкостью и исключительно для блатных.



Путевка стоила 200 рублей, 100 из них платила мама, авиабилеты 250 рублей — нам с братом было менее 12 лет, поэтому 50%. Это к вопросу о «дешевых билетах», билет до Сочи и обратно стоил 125 рублей, при хорошей зарплате в 200.



Реалии путевки «все включено» были таковы:



A. Лазаревское тогда – полное захолустье, удаленное от цивилизации. Для любых развлечений (парк, дендрарий, экскурсии) надо было ехать на электричке в Сочи, часа два.



Б. Дали талоны на питание (якобы трёхразовое), их можно было в столовых использовать. По факту, за талоны на 1 день можно было позавтракать кашей, и всё. Качество каши было ниже плинтуса. Завтрак в нормальном кооперативном кафе – от 3 рублей на человека.



В. Жилье – комната, сдаваемая в наём семьей, на самом дальнем конце от моря. До моря вниз 30 минут пешком, вечером час в гору.



Г. В путевку была включена одна предоплаченная экскурсия в дендрарий. Остальные экскурсии докупали за свои деньги.



Д. Стоило всё очень дорого. Стакан сока на пляже – 1-3 рубля. Сахарная вата 1-3 рубля. Прокатиться на моторной лодке – 5 рублей с человека. Цветная фотография с отправкой почтой – 5 рублей одна штука. Ужин в баре/ресторане с официантом, с форелью/цыпленком табака и бокалом вина — от 30 рублей и дороже. С маминых слов, первые дни она просто была в шоке от цен, а потом решила, что гори оно все огнем, потратим всё.



Реальные расходы за 21 день составили около 1500 рублей. Это накопления нашей семьи за многие годы. Просто в конце 1980-х стало очевидно, что копить бессмысленно.

Таким образом, по бесплатной путевке “все включено” расходы составили 1500 рублей и ещё 100 рублей потратил профсоюз.

Сейчас такое качество отдыха вызывало бы у меня смех. Но тогда это было самое яркое и красивое воспоминание детства, потому что это было детство, и ничего лучше я не видел до 24 лет.

2. Бесплатные квартиры в СССР давали не всем: некоторых на очередь вовсе не ставили, другим приходилось ждать очереди десятилетиями. Читатели пишут (ссылка):



Анатолий Спиридонов: Отец стоял на своем предприятии в очереди на улучшение жилищных условий. Лет 10 один и тот же сценарий: как подойдет очередь – то списки потеряют, то параллельную очередь организуют, то предлагают не улучшение, а самое настоящее ухудшение жилусловий. Откажешься – и откат по очереди назад.

Конечно, многое зависело от предприятия. На некоторых предприятиях квартиры давали быстро, так что многие специально устраивались на вредную для здоровья работу, чтобы относительно быстро получить квартиру и уволиться. На предприятия, где квартиру давали быстро, а работа была сносной, устроиться было сложно, однако советский блат позволял решить эту проблему, дав взятку нужному человечку.

Ещё одним популярным способом получить квартиру была коррупция, о которой читатель рассказывает в цитате выше. По воспоминаниям очевидцев, чтобы продвинуться в очереди на бесплатную квартиру, нужно было дать распределяющим взятку в несколько месячных зарплат. Такая возможность была не везде — некоторые распределяющие или не брали взяток вовсе, или были готовы за взятку только предоставить, например, трёшку вместо двушки — но тот, кто «умел вертеться», найти возможность мог.

Кстати, многие ностальгирующие по СССР выросли как раз в семьях, в которых кто-то из взрослых умел давать взятки, но при этом ограждал своих детей от некрасивой стороны социалистического быта. Сейчас эти товарищи думают, что материальные блага типа путёвок, квартир и полных холодильников были не только в их семьях, но и в любой другой советской семье. Другие ностальгирующие, впрочем, не видят в коррупции ничего особенного: они с умилением вспоминают, как доставали мясо, стройматериалы и инструменты через друзей, которые крали всё это со своих мест работы.

3. Читатели уточняют насчёт выдачи руководством предприятий разрешений на покупку авто в СССР. Если помните, на днях мы обсуждали бумагу, по которой предприятие просило позволить своему работнику купить машину. Цитирую (ссылка):

Олег Корнейчук: Справка, подписанная «тройкой» директор-профорг-парторг, это вовсе не обязательный элемент для покупки авто в Союзе. Перед нами здесь случай «блатного» приобретения. Это когда человек мог получить заветную машину, не стоя в очереди несколько лет. Такая справка могла обеспечить внеочередную покупку автомобиля. Зависело, естественно, от «крутизны» предприятия. От конторы «Рога и копыта» такие бумажки не котировались совсем.

Обычно выглядело по-другому. За покупкой авто люди могли обращаться только по месту работы, а автомобили распределялись неравномерно: одно предприятие могло получать две машины в год, другое – десятки. Профсоюз решал, кто из списка наиболее достоин, и использовал это как своего рода поощрение. В среднем ждать приходилось шесть-семь лет. Но иногда и десяти не хватало. Ну и после того как подходила ваша очередь в почтовом ящике появлялась вожделенная открытка: