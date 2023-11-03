Кардиолог Дикур предупредила о риске артериальной гипертонии у молодых людей

Артериальная гипертония может возникнуть у людей даже до 30 лет, заявляет кардиолог Оксана Дикур. Эта болезнь характеризуется повышенным артериальным давлением, при котором давление достигает 140/90 миллиметров ртутного столба и выше. Самыми серьезными последствиями этого нарушения являются инфаркт и инсульт.

Важно отметить, что артериальная гипертония не ограничивается возрастом и может возникнуть даже у подростков. Оксана Дикур подчеркивает, что многие исследователи считают стресс одним из факторов, способствующих развитию этого заболевания. Хронический стресс может увеличить уровень стрессовых гормонов и вызвать чрезмерную активацию иммунных реакций, что, в свою очередь, может привести к воспалению и повышению артериального давления.

В условиях современного мира, где хронический стресс, неправильное питание и недостаток физической активности распространены, артериальная гипертония может возникнуть у людей моложе 40 лет и даже моложе 30 лет. Однако важно отметить, что гипертония может протекать без явных симптомов, и ее своевременное обнаружение возможно только через периодическое измерение артериального давления.