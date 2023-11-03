 

Кардиолог Дикур предупредила о риске артериальной гипертонии у молодых людей

03.11.2023, 14:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Артериальная гипертония может возникнуть у людей даже до 30 лет, заявляет кардиолог Оксана Дикур. Эта болезнь характеризуется повышенным артериальным давлением, при котором давление достигает 140/90 миллиметров ртутного столба и выше. Самыми серьезными последствиями этого нарушения являются инфаркт и инсульт.

Важно отметить, что артериальная гипертония не ограничивается возрастом и может возникнуть даже у подростков. Оксана Дикур подчеркивает, что многие исследователи считают стресс одним из факторов, способствующих развитию этого заболевания. Хронический стресс может увеличить уровень стрессовых гормонов и вызвать чрезмерную активацию иммунных реакций, что, в свою очередь, может привести к воспалению и повышению артериального давления.

В условиях современного мира, где хронический стресс, неправильное питание и недостаток физической активности распространены, артериальная гипертония может возникнуть у людей моложе 40 лет и даже моложе 30 лет. Однако важно отметить, что гипертония может протекать без явных симптомов, и ее своевременное обнаружение возможно только через периодическое измерение артериального давления.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.11 / Монголия вступит в Евросоюз до конца 2025 года

03.11 / Мнение: Бесплатная путёвка в Сочи за 1500 рублей и прочие особенности жизни в СССР

03.11 / Патогенные штаммы мицетомы были обнаружены в останках из Сент-Леонардса

03.11 / Android Police: 78 млн девайсов с Android Nougat лишатся поддержки Google Chrome

03.11 / Android Police: 78 млн девайсов с Android Nougat лишатся поддержки Google Chrome

03.11 / Мнение: О минимуме для женщины… Сколько всего ей должны?

03.11 / «Тут даже клопов нет» – француз восхитился российской районной больницей

03.11 / Цены на новостройки уходят в отрыв

03.11 / Мнение: Кому достались $1,5 трлн?

03.11 / В Петербурге построят железную дорогу для доставки пиццы в школы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика