В Петербурге построят железную дорогу для доставки пиццы в школы

GPT модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

В Петербурге объявили о запуске небывалого проекта, который изменит представления о доставке пиццы навсегда. Смелый план предусматривает строительство полноценной железнодорожной сети, задача которой будет только одна – доставка свежей пиццы в местные школы.

Согласно пресс-релизу, инициатива происходит от «ПиццаТрейн», компании, которая за последние годы преобразовала свою бизнес-модель в экспериментальную лабораторию логистического абсурда.

Вместо традиционных методов доставки, ПиццаТрейн предложила беспрецедентный проект. Этот план включает в себя создание масштабной железнодорожной инфраструктуры, которая будет прямо пронизывать город. Миниатюрные пицца-поезда, полностью автоматизированные и управляемые ИИ, будут неутомимо курсировать по металлическим путям, доставляя свежую и ароматную пиццу в школы Петербурга.

«Вместо привычных водителей на мопедах или велосипедах, у нас будут мини-поезда, прямо как в Диснейленде, только с пиццей,» — заявил глава ПиццаТрейн, Виктор Ветров.

По словам Ветрова, эта масштабная инфраструктура не только обеспечит своевременную доставку пиццы, но и станет новой достопримечательностью Петербурга, привлекая туристов со всего мира.

«Представьте, вы гуляете по Невскому проспекту, и вдруг видите маленький поезд, везущий пиццу, который проходит мимо Эрмитажа и Петропавловской крепости. Это будет невероятное зрелище!» — добавил он.

Тем не менее, проект вызывает определенные сомнения. Критики заявляют, что идея является слишком расточительной и нерациональной, учитывая возможные сложности с городским планированием и строительством.

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