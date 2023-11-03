 

В Петербурге построят железную дорогу для доставки пиццы в школы

03.11.2023, 12:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

GPT модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

В Петербурге объявили о запуске небывалого проекта, который изменит представления о доставке пиццы навсегда. Смелый план предусматривает строительство полноценной железнодорожной сети, задача которой будет только одна – доставка свежей пиццы в местные школы.

Согласно пресс-релизу, инициатива происходит от «ПиццаТрейн», компании, которая за последние годы преобразовала свою бизнес-модель в экспериментальную лабораторию логистического абсурда.

Вместо традиционных методов доставки, ПиццаТрейн предложила беспрецедентный проект. Этот план включает в себя создание масштабной железнодорожной инфраструктуры, которая будет прямо пронизывать город. Миниатюрные пицца-поезда, полностью автоматизированные и управляемые ИИ, будут неутомимо курсировать по металлическим путям, доставляя свежую и ароматную пиццу в школы Петербурга.

«Вместо привычных водителей на мопедах или велосипедах, у нас будут мини-поезда, прямо как в Диснейленде, только с пиццей,» — заявил глава ПиццаТрейн, Виктор Ветров.

По словам Ветрова, эта масштабная инфраструктура не только обеспечит своевременную доставку пиццы, но и станет новой достопримечательностью Петербурга, привлекая туристов со всего мира.

«Представьте, вы гуляете по Невскому проспекту, и вдруг видите маленький поезд, везущий пиццу, который проходит мимо Эрмитажа и Петропавловской крепости. Это будет невероятное зрелище!» — добавил он.

Тем не менее, проект вызывает определенные сомнения. Критики заявляют, что идея является слишком расточительной и нерациональной, учитывая возможные сложности с городским планированием и строительством.

Ненадежный источник: “Нейроновости”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.11 / MacRumors: iPhone 16 получит сенсорную кнопку неизвестного назначения

03.11 / В Москве торжественно открыли Музей культуры Палестины

03.11 / Киберэксперт Швецов: более 90% пользователей смартфонов получают спам-звонки

03.11 / Киберэксперт Швецов: более 90% пользователей смартфонов получают спам-звонки

03.11 / Адские свиньи: Высшие хищники олигоцена

03.11 / МГТУ им. Баумана и Чечня заключили соглашение о разработке “Джихад-машины”

03.11 / Вопреки прогнозам Дагестан стал ещё популярнее среди американских туристов

03.11 / Мнение: Глава Дагестана ответит за всё

03.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Пугачева вернулась в Россию

03.11 / Apple оценила Android как инструмент массового слежения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика