 

Актер Роберт Паттинсон готовится стать отцом

03.11.2023, 9:24, Новости дня
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Знаменитый актер стал популярен благодаря своей роли в фильмах о вампирах “Сумерки”. Они были основаны на популярной книжной серии Стефани Майер и сразу же стали хитами среди подростков и молодежи. Роль вампира Эдварда Каллена принесла Роберту Паттинсону мировую известность и миллионы поклонников.

Кроме этого, Роберт Паттинсон также сыграл в других картинах, которые стали популярными у широкой аудитории. Например, он сыграл главную роль в драме “Воды слонам” и в романтической комедии “Помни меня”. Оба фильма получили хорошие отзывы от критиков и принесли актеру еще большую популярность.

Личная жизнь Роберта Паттинсона всегда была предметом обсуждения среди его поклонников. Однако актер всегда старался сохранять свое личное в тайне и не делится подробностями о своих отношениях с общественностью. Как известно, долгое время артист встречался с актрисой Кристен Стюарт, с которой познакомился на съемках фильма “Сумерки”. Однако спустя четыре года отношений девушка изменила своему возлюбленному.

В 2018 году главный герой фильма “Сумерки” встретил свою нынешнюю девушку, модель Сукки Уотерхаус. Они до сих пор встречаются и часто появляются вместе на красных дорожках и мероприятиях. На днях стало известно, что актер Роберт Паттинсон готовится стать отцом. Как сообщает Пятый канал, возлюбленная знаменитости находится примерно на пятом месяце беременности.

Ранее “Дни.ру” писали, что звезду фильма “Сумерки” заставили пойти на жертву ради карьеры.


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