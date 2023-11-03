“Электронный дом” помогает москвичам решать более 400 вопросов ежедневно

Каждый день платформа “Электронный дом” помогает решить в среднем 400 заявок от москвичей. За годы работы сервиса жители столицы направили более 10 тысяч запросов по вопросам уборки, 60 тысяч заявок по экплуатации лифтов, 30 тысяч – о неисправной двери в подъезде.

Сообщить о неполадках можно на сайте “Электронного дома” или при помощи мобильного приложения. Новый запрос на устранение проблемы создается в разделе “Заявки”. Система предложит указать тип объекта и описать ситуацию.

Москвичи могут обратиться по вопросам содержания подъезда, состояния асфальта на придомовой территории, содержания зеленых насаждений во дворе, уборки снега, временном скоплении воды в осенний или весенний периоды и другим проблемам.

Отслеживать статус заявки можно на сайте или в мобильном приложении. В среднем на решение вопроса уходит от одного до семи дней.

За три года существования сервиса к нему подключилось 34 тысячи многоквартирных домов. На платформе прошло 10 тысяч общих собраний собственников жилья, более трех тысяч опросов. Пользователи подали 450 тысяч заявок на устранение неисправностей.

В “Электронном доме” появилась возможность оставить заявку на установку умных домофонов. Для этого нужно одобрение не менее двух третей собственников жилья. Специалисты смонтируют устройство бесплатно в течение максимум пяти дней.

В прошлом году на платформе появилась опция гостевого доступа для родственников или арендаторов. Такое право могут предоставить только собственники жилья или прописанные в квартире.