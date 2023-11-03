 

“Электронный дом” помогает москвичам решать более 400 вопросов ежедневно

03.11.2023, 9:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Каждый день платформа “Электронный дом” помогает решить в среднем 400 заявок от москвичей. За годы работы сервиса жители столицы направили более 10 тысяч запросов по вопросам уборки, 60 тысяч заявок по экплуатации лифтов, 30 тысяч – о неисправной двери в подъезде.

Сообщить о неполадках можно на сайте “Электронного дома” или при помощи мобильного приложения. Новый запрос на устранение проблемы создается в разделе “Заявки”. Система предложит указать тип объекта и описать ситуацию.

Москвичи могут обратиться по вопросам содержания подъезда, состояния асфальта на придомовой территории, содержания зеленых насаждений во дворе, уборки снега, временном скоплении воды в осенний или весенний периоды и другим проблемам.

Отслеживать статус заявки можно на сайте или в мобильном приложении. В среднем на решение вопроса уходит от одного до семи дней.

За три года существования сервиса к нему подключилось 34 тысячи многоквартирных домов. На платформе прошло 10 тысяч общих собраний собственников жилья, более трех тысяч опросов. Пользователи подали 450 тысяч заявок на устранение неисправностей.

В “Электронном доме” появилась возможность оставить заявку на установку умных домофонов. Для этого нужно одобрение не менее двух третей собственников жилья. Специалисты смонтируют устройство бесплатно в течение максимум пяти дней.

В прошлом году на платформе появилась опция гостевого доступа для родственников или арендаторов. Такое право могут предоставить только собственники жилья или прописанные в квартире.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.11 / Актер Роберт Паттинсон готовится стать отцом

03.11 / Активное развитие туризма способствует укреплению связей между Россией и Китаем

03.11 / Военный эксперт – в Кремле рады «первым трещинам» в американской поддержке Украины из-за Израиля

03.11 / Германия угрожает выйти из совместной с Францией разработки новейшего истребителя

03.11 / Москвичей предупредили о резком похолодании после рекордного тепла

03.11 / Неожиданно для всех: Прилучный предстанет перед зрителями в новом образе

03.11 / В “Иронии судьбы” нашли загадочный киноляп: смотрите

03.11 / Молодой муж Аллы Пугачевой остался без денег после побега из Израиля

03.11 / Звезда сериала “Две судьбы” раскрыла тайну: давно замужем

03.11 / Axios – американцы стали меньше поддерживать Украину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика