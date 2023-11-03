Мнение: Глава Дагестана ответит за всё

Все-таки удивительно, до какой степени “добрых русских людей” считают за идиотов их собственные власти. Просто лепят в глаза откровенную чушь – нисколько не беспокоясь, что у кого-то в голове что-то щелкнет и хоть кто-то замычит хотя бы “Э-эээ… Любезный! Постой, но так же не может быть!”

“РБК. Песков сказал, что наводить порядок в регионе должен его глава… Кремль поддерживает идею главы Дагестана Сергея Меликова о наказании некоторых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге… «Это глава региона, это его прерогатива. Собственно, он занимается наведением порядка в своем регионе после такого инцидента», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Позиция, что “пополанам врать можно совершенно невозбранно, они все равно ни в чем не разбираются” – имеет определенное под собой основание; но меня все равно несколько задевает, когда я слышу нечто подобное – ведь получается, что и меня держат за такого же дурака.

На самом деле, конечно, никаким “наведением порядка в регионе” ни один глава региона заниматься не мог бы, даже если бы хотел. По той банальной причине, что так называемые “силовики” никакому губернатору просто не подчиняются ни в каком виде. Все силовые структуры – СТРОГО федеральные, а местных силовых структур в регионах нет и быть не может. Т.е. под началом того же Меликова в системе российской госвласти нет даже одного-единственного мужика с берданкой. Как ему “наводить порядок”? Ни полиция, ни Росгвардия, ни, боже упаси, размещенные на территории воинские части главам регионам не подотчетны и не подчиняются. Специальной статьей (!) в Уголовном Кодексе (285-я, кажется) региональным властям запрещено даже выделять “силовикам” какие бы то ни было средства регионального бюджета – это рассматривается как “нецелевое расходование” и там вроде как до 5 лет.

Говоря попросту: за то, что толпа ворвалась в аэропорт, устроила там беспорядки и причинила ущерб на 300 млн. рублей, по ЛОГИКЕ, должны отвечать МВД и РосГвардия, и только они. “Федералы”. Меликов мог бы “защищать аэропорт” разве что собственной грудью – ну или еще подняв по тревоге всех секретарш и машинисток из своего “Белого Дома”, это попросту всё, что есть в распоряжении ЛЮБОГО губернатора, когда речь о каких-то силовых действиях.

И это не случайно, конечно. Это краеугольный камень всей концепции “Единой России” в нашей РФ – никакой регион не должен иметь в своем распоряжении ничего силового. “Силовой вертикалью” распоряжается только Москва и больше никто. Это очень удобно… в обычной мирной ситуации, но, казалось бы, делает именно Москву автоматической ответственной за все провалы в обеспечении порядка по всей РФ (например, когда где-то хотя бы частично удаются попытки погромов).

Но – нет, естественно. Как говорилось в старом советском анекдоте про Наполеона: “Эх, если б у меня была газета Правда, никто б никогда не узнал о моем позорном бегстве из Москвы!” Так и здесь: как мы видим, вообще НИКТО в стране даже не попытался возложить вину за случившееся на федеральный центр, Колокольцева или Золотова. Вместо этого (и так уже бывало не раз), на авансцену выталкивают губера, и он старательно начинает надувать щеки и изображать из себя “главного ответственного” – и, соответственно, главного виновника во всех неприятностях. “Не уследил, не усмотрел, ведь это же моя прерогатива – следить за порядком”. – Да, твоя! – важно подтверждает Песков.

В случае, если недовольство будет продолжаться – Меликова и “накажут”. Не уследил, типа. А Москва – выше подозрений.