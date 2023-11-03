Рупор кремлевской пропаганды: Пугачева вернулась в Россию
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Пугачева вернулась в Россию, сообщают источники «РИА Новости», Baza и Mash.
По словам источника агентства, певица приехала одна, без мужа Максима Галкина (признан иноагентом). Как пишет Mash, Пугачева пересекла границу через КПП в Псковской области, «села в Тойоту и уехала».
https://www.rbc.ru/society/03/11/2023/654410ab9a79475507a1d466 – цинк
А че так, мирный Израиль уже не катит? Подальше от войны?
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Источник: Colonel Cassad
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