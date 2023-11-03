 

Россиянам рассказали о законном способе сэкономить на электричестве

03.11.2023, 8:22, Разное
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При готовке в домашних условиях с использованием крышки тепло внутри посуды сохраняется, что позволяет быстрее достичь нужной температуры и, следовательно, сократить время приготовления блюд. Это существенно экономит электричество и снижает затраты на энергию.

Помимо этого, регулярная разморозка холодильника также может помочь снизить энергопотребление. Лед и наледь, накапливающиеся в холодильнике, препятствуют правильному циркулированию воздуха и заставляют компрессор работать с большим усилием. Разморозка позволит избавиться от этого слоя льда и снизить энергозатраты холодильника.

Также важно правильно располагать технику в доме, сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”. Например, холодильник необходимо устанавливать вдали от источников тепла, таких как плита или обогреватель. Это позволит ему работать более эффективно и потреблять меньше электроэнергии. Также рекомендуется регулярно чистить фильтры вентиляционных систем и кондиционеров, чтобы обеспечить правильную циркуляцию воздуха и эффективную работу устройств.

В результате применения этих советов можно значительно снизить счет за электричество и сэкономить деньги. Это также поможет уменьшить нагрузку на энергосистему и снизить негативное воздействие на окружающую среду.


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