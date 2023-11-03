 

Биологи с помощью генетики открыли головы нудибранхов

03.11.2023, 5:10, Разное
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Ученые мирового уровня, занимающиеся изучением животного мира, неожиданно обнаружили удивительные особенности строения морской звезды. Благодаря прорывным достижениям в области генетики, исследователи смогли раскрыть тайну этого морского существа, привлекающего внимание на протяжении многих лет.

Одной из основных особенностей морских звезд всегда была способность регенерировать потерянные конечности. Однако новая находка преображает наше представление о возможностях этих морских существ. Ученые установили, что у некоторых морских звезд обнаруживается нечто удивительное – на их теле образуется настоящая голова.

Анализ ДНК морской звезды подтвердил эту невероятную особенность. Гены, ответственные за формирование и развитие головы, были обнаружены у ряда экземпляров морской звезды. Это обнаружение вызывает ученых подробно исследовать сущность и причины этого уникального феномена.


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