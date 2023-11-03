 

“Она тоскует”: подруга рассказала о рвении Пугачевой вернуться в Россию

03.11.2023, 4:45, Новости дня
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Алла Пугачева вместе со своим мужем иноагентом покинула родину почти два года назад. Народная артистка СССР после отъезда отправляла нелицеприятные комментарии в адрес россиян, называя их “холопами” и “рабами”. А теперь вот хочет вернуться к ним же.

Видимо, родина у человека может быть только одна. О намерении примадонны вернуться домой рассказала ее давняя подруга Любовь Аксенова, которая по совместительству является портнихой певицы.

По словам Аксеновой, у примадонны остались в Москве верные друзья, с которыми она продолжает общаться. Как призналась подруга Пугачевой, “настроение у Аллы сейчас не очень хорошее, она тоскует”.

Подруга Пугачевой рассказала о намерении певицы вернуться в Россию и назвала ее отъезд “глубочайшей ошибкой”. Ведь еще во времена гастрольных мировых туров Пугачева говорила: “Здесь мой дом, а там я – просто певица на неделю”, как пишет телеканал “360”.

Аксенова призывает поддержать Аллу Пугачеву в ее намерениях. Подруга примадонны уточнила как: сделать программу на телевидении с участием поклонников Аллы Борисовны, которые бы сказали: “Алла, мы тебя очень ждем в России”. Это, по мнению Аксеновой, смогло бы повлиять на решение примадонны вернуться на родину.


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