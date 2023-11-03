 

Исследование: россияне все чаще путешествуют большими компаниями

03.11.2023, 4:45, Новости дня
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Исследование показало, что россияне предпочитают путешествовать с семьей, друзьями или коллегами. Большая компания позволяет им наслаждаться путешествием в более активной и социальной обстановке. Отдых в большой группе снижает расходы на проживание и транспорт, так как они могут делиться расходами между собой.

Помимо экономических преимуществ, путешествия в большой компании также создают более яркие впечатления и позволяют делиться опытом с близкими людьми. Общение и взаимодействие с другими путешественниками добавляют новые краски в путешествие, делая его более запоминающимся и интересным.

Стоит отметить, что существует ряд путеводителей и сервисов, которые специализируются на предоставлении услуг для больших компаний. Они предлагают различные варианты проживания, туры и развлечения, которые идеально подходят для групповых путешествий. Целью подобных услуг является помощь путешественникам в вопросах организации своего времени и получении наибольшей пользы и удовольствия от поездки.

Исследование сервиса “Островок.Ru” подтверждает, что наметившийся тренд обусловлен экономическими преимуществами. Путешествия с близкими людьми создают особую атмосферу и делают поездку более яркой и запоминающейся, подчеркивает телеканал “360”.


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