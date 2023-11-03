Рупор кремлевской пропаганды: Изменения контроля территорий в зоне СВО. Сентябрь-октябрь 2023

Изменения контроля территорий в зоне СВО. Сентябрь-октябрь 2023

01,11,23 Карта – Зона СВО – Площадь

Территориальные изменения на карте Война за раздел Украины (https://goo.gl/maps/ZB195JxTzBqLkX418) связанные с ведением активных боевых действий за октябрь(сентябрь) 2023:

– на Купянском направлении новые позиции ВС РФ на рубеже Ольшана -Першотравневое – Ягодное: +17,4 (+0,83) км²

– Сватовское направление, увеличение площади контроля ВС РФ: +0,5(+14,32)км²

– Кременское направление, продвижение ВС РФ южнее ЛЭП: +0,6 (+1,21)км²

– северный фланг Артёмовска, атаки ВС РФ в районе Берховского водохранилища: +0,13(-3,33) км²

– южный фланг Артёмовска, активные наступательные действия ВСУ на рубеже Клещеевка-Андреевка-Курдюмовка: -2,66(-6,09)км²

– северный охват Авдеевки, атаки ВС РФ в районе Красногоровки:+5,43(+0)км²

-южный охват Авдеевки, атаки в направлении Авдеевки, Северного и Первомайского: +5,8(+0)км²

– Марьинское направление, атака ВС РФ в направлении Красногоровки: +1,3(+0,19)км²

– под Новомихайловкой атаки ВС РФ южнее населённого пункта: +15,7(+0)км²

– под Великой Новосёлкой, уточнение линии боевого соприкосновения: +0,22 (-9,2)км²

– на Ореховском направлении ВСУ делали активные попытки расширения горловины огневого мешка на фоне встречных атак ВС РФ: -9,74(-23,7)км²

-на остальных участках изменения линии боевого соприкосновения производились либо на основе архивных данных не учтённых ранее при построении карты и не связанных с активными боевыми действиями , либо имели незначительный характер

Общие территориальные изменения за октябрь(сентябрь)2023: +34,68(-25,77)км²

В общую статистику не вошли территориальные изменения связанные с боевыми действиями в дельте Днепра в силу особенностей формирования линии боевого соприкосновения и наличия обширных площадей с сложно контролируемыми территориями. Общие территориальные изменения в дельте Днепра: -78,7км²

Карта составлена (https://t.me/creamy_caprice/1761) по объективным данным на основе геопривязок опубликованных на канале Сливочный Каприз (https://t.me/creamy_caprice) из публичных видео и фотоматериалов, а так же спутниковых снимков, исключая ничем не подтверждённую и недоказанную информацию(слухи, инсайды, текстовые заявки).

https://t.me/ChDambiev/26368 – цинк

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