 

Рупор кремлевской пропаганды: Изменения контроля территорий в зоне СВО. Сентябрь-октябрь 2023

03.11.2023, 4:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Изменения контроля территорий в зоне СВО. Сентябрь-октябрь 2023

01,11,23 Карта – Зона СВО – Площадь

Территориальные изменения на карте Война за раздел Украины (https://goo.gl/maps/ZB195JxTzBqLkX418) связанные с ведением активных боевых действий за октябрь(сентябрь) 2023:

– на Купянском направлении новые позиции ВС РФ на рубеже Ольшана -Першотравневое – Ягодное: +17,4 (+0,83) км²
– Сватовское направление, увеличение площади контроля ВС РФ: +0,5(+14,32)км²
– Кременское направление, продвижение ВС РФ южнее ЛЭП: +0,6 (+1,21)км²
– северный фланг Артёмовска, атаки ВС РФ в районе Берховского водохранилища: +0,13(-3,33) км²
– южный фланг Артёмовска, активные наступательные действия ВСУ на рубеже Клещеевка-Андреевка-Курдюмовка: -2,66(-6,09)км²
– северный охват Авдеевки, атаки ВС РФ в районе Красногоровки:+5,43(+0)км²
-южный охват Авдеевки, атаки в направлении Авдеевки, Северного и Первомайского: +5,8(+0)км²
– Марьинское направление, атака ВС РФ в направлении Красногоровки: +1,3(+0,19)км²
– под Новомихайловкой атаки ВС РФ южнее населённого пункта: +15,7(+0)км²
– под Великой Новосёлкой, уточнение линии боевого соприкосновения: +0,22 (-9,2)км²
– на Ореховском направлении ВСУ делали активные попытки расширения горловины огневого мешка на фоне встречных атак ВС РФ: -9,74(-23,7)км²
-на остальных участках изменения линии боевого соприкосновения производились либо на основе архивных данных не учтённых ранее при построении карты и не связанных с активными боевыми действиями , либо имели незначительный характер

Общие территориальные изменения за октябрь(сентябрь)2023: +34,68(-25,77)км²

В общую статистику не вошли территориальные изменения связанные с боевыми действиями в дельте Днепра в силу особенностей формирования линии боевого соприкосновения и наличия обширных площадей с сложно контролируемыми территориями. Общие территориальные изменения в дельте Днепра: -78,7км²

Карта составлена (https://t.me/creamy_caprice/1761) по объективным данным на основе геопривязок опубликованных на канале Сливочный Каприз (https://t.me/creamy_caprice) из публичных видео и фотоматериалов, а так же спутниковых снимков, исключая ничем не подтверждённую и недоказанную информацию(слухи, инсайды, текстовые заявки).

https://t.me/ChDambiev/26368 – цинк

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.11 / Ученые МЭИ разрабатывают новый тип передачи электроэнергии для ветропарков

03.11 / Кишечную палочку модифицировали для расщепления ПЭТ-пластика с целью получения нейлона

03.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Битва, которая войдет в учебники истории,

03.11 / Новый вычислительный метод предсказывает кристаллическую структуру центра Земли

03.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Про дагестанцев и евреев

03.11 / Группа крови раскрывает способности и характер человека

03.11 / Новый продукт улучшает память за несколько недель

02.11 / Самые древние следы войны в истории Южной Европы обнаружены в Испании

02.11 / Обнаружена связь между смартфонами и снижением плотности сперматозоидов

02.11 / Оказавшийся на краю Хабенский назвал своих спасителей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика