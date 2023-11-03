Ученые МЭИ разрабатывают новый тип передачи электроэнергии для ветропарков

Ученые Московского энергетического института (МЭИ) представили свою последнюю разработку в области возобновляемой энергетики — трансмиссию нового типа для ветряных электростанций. Этот прорыв в технологии передачи энергии ветровых установок представляет собой значительный шаг вперед в развитии и оптимизации использования ветровой энергии.

Ветроэнергетика с каждым годом становится все более популярной альтернативой традиционным источникам энергии, таким как газ, уголь и нефть. Она является экологически чистым и устойчивым решением, способствующим сокращению выбросов парниковых газов и уменьшению зависимости от ископаемых топлив.

Однако существующие технологии ветроэнергетики не всегда обеспечивают эффективную передачу собранной энергии до потребителей. Качество трансмиссии, потери энергии и длительность работы системы — все это является факторами, влияющими на эффективность и экономическую целесообразность ветровых электростанций.