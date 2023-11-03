 

Кишечную палочку модифицировали для расщепления ПЭТ-пластика с целью получения нейлона

03.11.2023, 3:55, Разное
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Благодаря научным исследованиям, последние открытия в области биотехнологии привели к захватывающему открытию – кишечная палочка, известная также как Escherichia coli, была успешно приспособлена для разложения ПЭТ-пластика и использования его в качестве сырья для производства нейлона.

Это великое достижение в сфере экологической инновации предоставляет кардинально новый метод переработки и утилизации ПЭТ-пластика, который является одним из основных источников загрязнения окружающей среды. До сих пор его многократное использование и дольше срок его разложения приводили к проблемам общества, связанным с сохранением экосистемы и угрозе биоразнообразия.

Кишечная палочка, один из наиболее изученных организмов в микробиологии, обладает способностью выделять определенные ферменты, которые эффективно разлагают ПЭТ-пластик на более низкомолекулярные соединения. Затем эти соединения могут быть использованы в качестве сырья для производства нейлона.


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