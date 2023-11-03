 

Появившаяся на публике с матерью Орлова извинилась перед россиянами

03.11.2023, 3:30, Новости дня
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Певица Ольга Орлова, похоже, переживает вторую молодость. У экс-солистки “Блестящих” в этом году родилась дочка Аня, и похорошевшая Орлова никак не нарадуется своему чаду. Певица счастлива замужем и активно ведет социальные сети, в которых часто делится с подписчиками событиями своей жизни.

Так недавно Ольга Орлова опубликовала на своей странице в соцсети фото, под которым написала: “Какая у меня красивая мама!”. Снимок был сделан на семейном торжестве по случаю дня рождения бабушки, которой, правда, уже нет в живых, но это не отменяет семейного повода встретиться в память о ней, рассказала певица.

И тут же появившаяся на публике с матерью Орлова извинилась перед россиянами: “Знаю, это нескромно, но простите меня за это”. Однако подписчики звезды нисколько не возражали против такой “нескромности”, а даже наоборот, поддержали певицу и оставили множество лестных комментариев в ее адрес и адрес ее родительницы. Фотография, которую смогли лицезреть пользователи сети, еще раз доказала, что пойти красотой и талантом певице было в кого: мама исполнительницы выглядит очень свежо и молодо. Генетика есть генетика. И повод для гордости у Ольги Орловой действительно есть.


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