 

Москвичей предупредили о резком похолодании после рекордного тепла

03.11.2023, 3:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

После рекордного тепла, который недавно царил в Москве, столицу ожидает изменение погодных условий. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в четверг жителей и гостей Москвы ожидают осадки и понижение температуры до +9 градусов.

Синоптики сообщают, что 2 ноября в Москве будет облачная погода с прохождением дождей, отмечает телеканал “360”. В течение дня температура воздуха поднимется до +7…+9 градусов. Ночью ожидается похолодание до -1 градуса. В Московской области днем столбики термометра покажут +5…+10 градусов, а ночью температура опустится до -2 градусов.

Подобные изменения погоды являются типичными для осеннего периода, когда температура начинает понижаться, а осадки становятся более частыми. Жителям и гостям Москвы следует быть готовыми к этим изменениям и принять меры для сохранения комфорта.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.11 / “Она тоскует”: подруга рассказала о рвении Пугачевой вернуться в Россию

03.11 / “Она тоскует”: подруга рассказала о рвении Пугачевой вернуться в Россию

03.11 / Исследование: россияне все чаще путешествуют большими компаниями

03.11 / Исследование: россияне все чаще путешествуют большими компаниями

03.11 / Появившаяся на публике с матерью Орлова извинилась перед россиянами

03.11 / Неожиданно для всех: Прилучный предстанет перед зрителями в новом образе

03.11 / В “Иронии судьбы” нашли загадочный киноляп: смотрите

03.11 / Молодой муж Аллы Пугачевой остался без денег после побега из Израиля

03.11 / Звезда сериала “Две судьбы” раскрыла тайну: давно замужем

03.11 / Axios – американцы стали меньше поддерживать Украину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика