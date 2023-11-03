 

Новый вычислительный метод предсказывает кристаллическую структуру центра Земли

03.11.2023, 2:45, Разное
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Новейший метод расчетов, разработанный командой ученых, предсказал уникальные кристаллические структуры, скрытые в глубинах нашей планеты. Эта захватывающая находка открывает новые перспективы для воздействия и понимания самой сути нашей планеты.

Исследования раскрыли потенциал мощного компьютерного алгоритма, который позволяет смоделировать условия и свойства материи на глубине всюду, кроме доступных геологических образцов. С помощью этого метода, ученые смогли предсказать форму и состав внутреннего ядра Земли.

Обнаруженные кристаллические структуры существуют на глубине около 2 900 километров под земной поверхностью. В то время как ранее мы могли только предполагать о переменных условиях в этих областях Земли, новые расчеты предлагают точные и детальные характеристики этих кристаллов.


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