Неожиданно для всех: Прилучный предстанет перед зрителями в новом образе

Широкую известность актеру принесла роль в сериале “Закрытая школа”. После выхода на экраны ситкома на него посыпались предложения о работе – одно за другим. Так, он стал звездой картины “Мажор”, где сыграл главного героя. Сейчас Павел Прилучный один из известнейших и обсуждаемых артистов в мире российского шоу-бизнеса.

Зачастую предметом обсуждения общественности становится личная жизнь Павла Прилучного. Как известно, весной молодая супруга подарила актеру сына. Стоит отметить, что до этого мужчина был женат на своей коллеги по съемкам – Агате Муцениеце. В браке у пары появились на свет двое детей.

Правда, если Павел Прилучный спокойно пережил расставание с бывшей женой, то она, в свою очередь, до сих пор не может принять развод. Недавно стало известно, что Агата Муцениеце подала в суд на своего экс-возлюбленного. Причина тому отказ актера платить алименты.

Несмотря на бывшей супруги, актер продолжает играть в кино. На днях появилась новость о том, что Павел Прилучный предстанет перед зрителями в новом образе. Неожиданно для всех он снимется в новогодней комедии в роли администратора ресторана. Так, актер сменил привычный образ брутального мужчины ради съемок в фильме “Новогодний шеф”.

Ранее “Дни.ру” писали, что Агата Муцениеце подыскивает мужчину для детей от Павла Прилучного.