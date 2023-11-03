В “Иронии судьбы” нашли загадочный киноляп: смотрите

“Ирония судьбы, или С легким паром!” – это советский фильм-комедия, вышедший в 1975 году. Режиссером и сценаристом фильма стал Эльдар Рязанов, а главные роли исполнили Андрей Мягков и Барбара Брыльска.

Сюжет фильма рассказывает о трагикомических приключениях Жени Лукашина, который путешествует из Москвы в Ленинград на Новый год. Однако из-за ошибки диспетчера он садится не в тот самолет и оказывается в квартире незнакомой женщины в Ленинграде. Там он знакомится с ее друзьями и проводит незабываемое время.

Фильм стал культовым благодаря своей яркой ироничной сюжетной линии, отличной игре актеров и замечательным музыкальным номерам. Особенно запомнилась песня “Опять метель”, которая стала настоящим хитом и получила множество кавер-версий.

Как известно, в фильме “Ирония судьбы, или С легким паром!” есть несколько киноляпов, которые не остались незамеченными зрителями. Один из самых известных киноляпов связан со сценой, где главный герой Евгений Лукашин выбрасывает в порыве ревности фотографию возлюбленного Нади. Правда, в руки актер берет фотографию Ипполита, а на снегу оказывается снимок другого артиста – Олега Басилашвили, который изначально должен был играть вместо Юрия Яковлева.

Как сообщает телеканал “360”, в “Иронии судьбы” нашли еще один загадочный киноляп. В одной из сцен на серванте, где находились фотографии актеров, зритель отчетливо видит две золотые ручки. Однако ближе к концу фильма одной из них не стало. Так, одна из ручек шкафа бесследно исчезла.

Ранее “Дни.ру” писали, что плюнувшая в народ звезда “Иронии судьбы” получила ответ.