 

В “Иронии судьбы” нашли загадочный киноляп: смотрите

03.11.2023, 2:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

“Ирония судьбы, или С легким паром!” – это советский фильм-комедия, вышедший в 1975 году. Режиссером и сценаристом фильма стал Эльдар Рязанов, а главные роли исполнили Андрей Мягков и Барбара Брыльска.

Сюжет фильма рассказывает о трагикомических приключениях Жени Лукашина, который путешествует из Москвы в Ленинград на Новый год. Однако из-за ошибки диспетчера он садится не в тот самолет и оказывается в квартире незнакомой женщины в Ленинграде. Там он знакомится с ее друзьями и проводит незабываемое время.

Фильм стал культовым благодаря своей яркой ироничной сюжетной линии, отличной игре актеров и замечательным музыкальным номерам. Особенно запомнилась песня “Опять метель”, которая стала настоящим хитом и получила множество кавер-версий.

Как известно, в фильме “Ирония судьбы, или С легким паром!” есть несколько киноляпов, которые не остались незамеченными зрителями. Один из самых известных киноляпов связан со сценой, где главный герой Евгений Лукашин выбрасывает в порыве ревности фотографию возлюбленного Нади. Правда, в руки актер берет фотографию Ипполита, а на снегу оказывается снимок другого артиста – Олега Басилашвили, который изначально должен был играть вместо Юрия Яковлева.

Как сообщает телеканал “360”, в “Иронии судьбы” нашли еще один загадочный киноляп. В одной из сцен на серванте, где находились фотографии актеров, зритель отчетливо видит две золотые ручки. Однако ближе к концу фильма одной из них не стало. Так, одна из ручек шкафа бесследно исчезла.

Ранее “Дни.ру” писали, что плюнувшая в народ звезда “Иронии судьбы” получила ответ.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.11 / Неожиданно для всех: Прилучный предстанет перед зрителями в новом образе

03.11 / Молодой муж Аллы Пугачевой остался без денег после побега из Израиля

03.11 / Звезда сериала “Две судьбы” раскрыла тайну: давно замужем

03.11 / Axios – американцы стали меньше поддерживать Украину

02.11 / Ложусь с этим и встаю: одержимость сбежавшего Милохина достигла апогея

02.11 / Обогнал Бритни Спирс: Мемуары Мэттью Перри после его смерти стали бестселлером

02.11 / Экс-агент ФБР – ракетная программа КНДР становится большой угрозой для Запада

02.11 / Возвращение Примадонны: Пугачева оставила мужа ради России

02.11 / Из первых уст: вот каким стал увядающий Ширвиндт

02.11 / Hill – законодатели от республиканцев сомневаются в когнитивных способностях Байдена

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика