 

Молодой муж Аллы Пугачевой остался без денег после побега из Израиля

03.11.2023, 1:09, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Иноагент Максим Галкин* остался без
гонораров за отмененные выступления. Концерты на территории Израиля отменены, а
юморист вместе с немолодой женой и детьми уехал подальше от выстрелов и
взрывов. Сейчас на Земле Обетованной опасно из-за вооруженного конфликта с сектором
Газа.

Нынешний муж Аллы Пугачевой записал
видеообращение, в котором сообщил о закрытии всех концертных площадок в Израиле
из-за военного положения. По мнению юмориста, в ближайшее время ждать улучшения
ситуации не стоит. Ранее Галкин* обещал поддерживать новую родину и даже
готовился сдавать кровь для раненых. Сейчас же стало известно о переезде
знаменитой четы.

По предварительной информации,
супруги с детьми поселились в своем жилище на Кипре. Некоторое время назад
Пугачева рассказывала о покупке этой недвижимости. Примечательно, что после
очередного побега Максим Галкин* закрыл комментарии на своей странице в
социальных сетях. Пользователи не исключают, что он не готов отвечать на
вопросы о причинах переезда.

Напомним, что муж Аллы Пугачевой
уехал из России после начала СВО. Он начал устраивать туры по Европе и США,
едва собирая залы. Сейчас комик по-прежнему пытается “выехать” на критике
российской власти. Объективные данные демонстрируют, что интерес к этой теме в
мире снижается. Галкин* поддерживает действия Украины. В ряде источников была
опубликована информация о перечислении части денег, заработанных концертной
деятельностью, в благотворительный фонд жены президента Зеленского. Эти
средства позже направлялись на помощь ВСУ.

*Максим Галкин внесен Минюстом России
в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.11 / Звезда сериала “Две судьбы” раскрыла тайну: давно замужем

03.11 / Axios – американцы стали меньше поддерживать Украину

02.11 / Ложусь с этим и встаю: одержимость сбежавшего Милохина достигла апогея

02.11 / Обогнал Бритни Спирс: Мемуары Мэттью Перри после его смерти стали бестселлером

02.11 / Экс-агент ФБР – ракетная программа КНДР становится большой угрозой для Запада

02.11 / Возвращение Примадонны: Пугачева оставила мужа ради России

02.11 / Из первых уст: вот каким стал увядающий Ширвиндт

02.11 / Hill – законодатели от республиканцев сомневаются в когнитивных способностях Байдена

02.11 / Frankfurter Allgemeine – cлабость Германии может стать для неё смертельной

02.11 / Это был тромб – в семье певицы Глюкозы умер малыш

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика