Молодой муж Аллы Пугачевой остался без денег после побега из Израиля

Иноагент Максим Галкин* остался без

гонораров за отмененные выступления. Концерты на территории Израиля отменены, а

юморист вместе с немолодой женой и детьми уехал подальше от выстрелов и

взрывов. Сейчас на Земле Обетованной опасно из-за вооруженного конфликта с сектором

Газа.

Нынешний муж Аллы Пугачевой записал

видеообращение, в котором сообщил о закрытии всех концертных площадок в Израиле

из-за военного положения. По мнению юмориста, в ближайшее время ждать улучшения

ситуации не стоит. Ранее Галкин* обещал поддерживать новую родину и даже

готовился сдавать кровь для раненых. Сейчас же стало известно о переезде

знаменитой четы.

По предварительной информации,

супруги с детьми поселились в своем жилище на Кипре. Некоторое время назад

Пугачева рассказывала о покупке этой недвижимости. Примечательно, что после

очередного побега Максим Галкин* закрыл комментарии на своей странице в

социальных сетях. Пользователи не исключают, что он не готов отвечать на

вопросы о причинах переезда.

Напомним, что муж Аллы Пугачевой

уехал из России после начала СВО. Он начал устраивать туры по Европе и США,

едва собирая залы. Сейчас комик по-прежнему пытается “выехать” на критике

российской власти. Объективные данные демонстрируют, что интерес к этой теме в

мире снижается. Галкин* поддерживает действия Украины. В ряде источников была

опубликована информация о перечислении части денег, заработанных концертной

деятельностью, в благотворительный фонд жены президента Зеленского. Эти

средства позже направлялись на помощь ВСУ.

*Максим Галкин внесен Минюстом России

в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента