Экс-агент ФБР – ракетная программа КНДР становится большой угрозой для Запада

Несмотря на западные санкции, Северная Корея продолжает реализовывать программу по созданию ядерного оружия, заявил в интервью Der Spiegel бывший агент ФБР Аарон Арнольд. И не только благодаря поддержке Москвы и Пекину. КНДР и сама умело обходит штрафные меры различными изобретательными способами. Поэтому её «нельзя недооценивать», подчеркнул Арнольд.



AP

Северную Корею нельзя недооценивать, заявил в интервью Der Spiegel Аарон Арнольд, экс-агент ФБР, а также бывший член экспертной Комиссии ООН по расследованию санкционных нарушений Пхеньяна. По его словам, у штрафных мер Запада есть две цели. Первая — нанести экономический урон и таким образом затормозить северокорейскую программу по созданию ядерного оружия, которая с каждый днём представляет всё большую опасность. Это, в свою очередь, должно сподвигнуть КНДР к тому, чтобы сесть за стол переговоров. Вторая задача — показать, что поведение Пхеньяна, нарушающее нормы международного права, неприемлемо.

Но Северная Корея пользуется поддержкой РФ и Китая, которые, по словам Арнольда, игнорируют свои обязанности как члены Совета Безопасности ООН. Глава Кремля Владимир Путин вообще недавно лично встречался в Москве с лидером КНДР Ким Чен Ыном, показав таким образом Западу «символический средний палец», считает экс-агент ФБР.

К тому же Северная Корея сама умело обходит санкции. За экспортными маршрутами некоторых товаров класса люкс в западных странах следят внимательно, но многие другие попадают в так называемую серую зону. Пхеньяну даже удалось как-то провезти в страну лимузины марки Mercedes. Эти машины сначала просто исчезли со всех радаров, а чуть позже объявились в столице КНДР.

И для того чтобы противодействовать санкциям, северокорейцы не используют никаких секретных методов агента британской разведки Джеймса Бонда. Они просто выдают себя за простых бизнесменов, пользуются нормальными банками и совершают обычные транзакции. Дело в том, что отследить всю эту незаконную финансовую деятельность крайне трудно.

К примеру, Северная Корея отправляет за границу своих граждан и эксплуатирует там местную рабочую силу в ресторанах, строительных компаниях, центрах китайской медицины и архитектурных бюро. Цель заключается в том, чтобы заработать денег, после чего передать их в посольство, а оттуда уже напрямую — режиму в Пхеньяне. В конечном счёте эти средства используются на дальнейшее продвижение программы по созданию оружия массового уничтожения.

Во время же пандемии, когда многие страны закрыли свои границы для иностранцев, граждане КНДР продолжали работать в сфере информационных технологий. Они занимались разработкой приложений и созданием веб-сайтов. Они сбивались в команды и предоставляли свои услуги в качестве фрилансеров через интернет. И никто при этом не знал, что они из Северной Кореи. У таких команд получалось зарабатывать до $5 миллионов в год. «Северная Корея умеет крайне хорошо приспосабливаться. К этому важному выводу я пришёл во время своей работы в комиссии ООН. Нам нельзя это недооценивать», — подчеркнул Арнольд в завершении своего интервью.

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