 

Frankfurter Allgemeine – cлабость Германии может стать для неё смертельной

02.11.2023, 22:36, Новости дня
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Германии необходимо не только укрепить обороноспосбность своей армии, но и добиться изменений в сознании граждан, пишет Frankfurter Allgemeine. Многие из них до сих пор начинают «вопить» при упоминании военной службы или военной обязанности. Общество благосостояния может забыть о своих базовых ценностях и отказаться от борьбы за них. Враги видят эту слабость, и она может стать для Германии смертельной, считает немецкое издание.


AP

Когда министр обороны Германии Борис Писториус говорит о необходимости укрепить обороноспособность страны, для немцев это звучит непривычно, но по сути он просто констатирует очевидные вещи, пишет Frankfurter Allgemeine.

ФРГ должна быть обороноспособной, и для этого ей необходимы не только боеспособные войска, но и перемены в сознании граждан. Они должны понять, что им есть, что защищать. Только тогда большинство будет всегда выступать за вооружение немецкой армии, которая должна быть способна устрашать, оказывать поддержку и продвигать интересы страны.

И для этого обществу не нужен какой-то постоянный алармизм, а скорее социальная устойчивость и предосторожность на случай возникновения различных чрезвычайных ситуаций. А основания для опасений есть. Европе грозит война на несколько фронтов, в соседних с ней регионах может вспыхнуть пожар, да и ситуация внутри не очень стабильная.

Но когда в обществе постоянно звучат «вопли» по поводу военной службы или военной обязанности, ни о какой готовности к обороне и говорить не приходится. Есть опасность, что общество благосостояния забудет о своих базовых ценностях или будет считать их само собой разумеющимися, поэтому не станет за них бороться. Враги видят эту слабость, и она может стать для Германии смертельной, заключает издание.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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