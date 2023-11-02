Обнаружена связь между смартфонами и снижением плотности сперматозоидов

В последние десятилетия смартфоны стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Эти устройства превратились в незаменимые помощники в коммуникации, развлечениях, работе и информационном поиске. Однако, как выяснили последние исследования, существует связь между использованием смартфонов и снижением концентрации спермы, что является серьезной проблемой для мужского здоровья и плодовитости.

Исследования, проведенные ведущими учеными и специалистами в области репродуктивного здоровья, демонстрируют тревожные результаты. По данным многочисленных исследований, влияние смартфонов на мужскую гаметогенезу, т.е. процесс образования и созревания сперматозоидов, оказывается отрицательным. Длительное и частое использование мобильных устройств может приводить к ухудшению качества и количества спермы.

Одной из причин такого негативного влияния является электромагнитное излучение, которое испускают смартфоны. Длительное воздействие на организм, особенно в области таза и яичек, может вызывать повреждение сперматогенной системы и нарушение процесса образования зрелых сперматозоидов.