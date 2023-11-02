 

Оказавшийся на краю Хабенский назвал своих спасителей

02.11.2023, 21:35, Разное
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Константин Хабенский удивляет своей
работоспособностью. Он уже успел попробовать себя и в качестве режиссера, и как
сценарист. Большинство современников все же наслаждаются игрой актера на сцене
театра. Сейчас из-за высокой административной нагрузки радовать зрителей
получается не так часто как хотелось бы.

Напомним, что Константин Юрьевич с
октября 2021 года является руководителем и худруком Московского Художественного
театра им. Чехова. На сцене этого учреждения культуры он играет с 2002 года.

Актер считает, что сцена МХТ впитала
в себя благоприятную атмосферу предыдущего поколения. Это и Олег Ефремов, и
Евгений Миронов, и Олег Табаков. Десятки известнейших талантов считали честью
выйти на подмостки этого театра.

Накануне 125-летнего юбилея театра Вадим
Верник расспросил Константина Хабенского о прошлом и будущем, о жизни и творчестве.
Оказалось, что нынешний худрук чувствует поддержку тех, кто когда-то выходил на
сцену. В спектакле “Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена” герою
Хабенского приходится держаться на очень тонкой жердочке. При этом он не боится
сорваться и упасть. Оказавшийся на краю волею режиссера актер назвал своих спасителей.

“Держусь на честном слове. И, вероятно,
меня поддерживают те великие люди, которые когда-то выходили на эту сцену, —
так аккуратно за шиворот поддерживают”, – уточнил он.

Константина Хабенского по праву можно
назвать одним из самых популярных и востребованных актеров России. Его
фильмография насчитывает десятки лент, в которых он сыграл главные роли.


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