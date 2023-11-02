Оказавшийся на краю Хабенский назвал своих спасителей

Константин Хабенский удивляет своей

работоспособностью. Он уже успел попробовать себя и в качестве режиссера, и как

сценарист. Большинство современников все же наслаждаются игрой актера на сцене

театра. Сейчас из-за высокой административной нагрузки радовать зрителей

получается не так часто как хотелось бы.

Напомним, что Константин Юрьевич с

октября 2021 года является руководителем и худруком Московского Художественного

театра им. Чехова. На сцене этого учреждения культуры он играет с 2002 года.

Актер считает, что сцена МХТ впитала

в себя благоприятную атмосферу предыдущего поколения. Это и Олег Ефремов, и

Евгений Миронов, и Олег Табаков. Десятки известнейших талантов считали честью

выйти на подмостки этого театра.

Накануне 125-летнего юбилея театра Вадим

Верник расспросил Константина Хабенского о прошлом и будущем, о жизни и творчестве.

Оказалось, что нынешний худрук чувствует поддержку тех, кто когда-то выходил на

сцену. В спектакле “Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена” герою

Хабенского приходится держаться на очень тонкой жердочке. При этом он не боится

сорваться и упасть. Оказавшийся на краю волею режиссера актер назвал своих спасителей.

“Держусь на честном слове. И, вероятно,

меня поддерживают те великие люди, которые когда-то выходили на эту сцену, —

так аккуратно за шиворот поддерживают”, – уточнил он.

Константина Хабенского по праву можно

назвать одним из самых популярных и востребованных актеров России. Его

фильмография насчитывает десятки лент, в которых он сыграл главные роли.