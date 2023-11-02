Вице-канцлер Германии встревожен распространением антисемитизма даже среди левых сил

Антисемитизм нельзя терпеть ни в какой форме, а масштабы исламистских демонстраций в Берлине и других городах Германии неприемлемы и требуют жёсткого политического ответа, считает вице-канцлер Роберт Хабек. Его беспокоит распространение ненависти к евреям среди части левых политических сил, которые он призывает пересмотреть свои аргументы по этому вопросу: антиколониализм не должен приводить к антисемитизму.



AP

Вице-канцлер Роберт Хабек решительно осудил антисемитизм в Германии в его различных формах, пишет немецкий телеканал N-TV. «Антисемитизм нельзя терпеть ни в какой форме. Масштабы исламистских демонстраций в Берлине и других городах Германии неприемлемы и требуют жёсткого политического ответа», — подчеркнул министр экономики в видеоролике, размещённом его министерством на сайте X (бывший Twitter).

По словам Хабека, ответные действия необходимы и со стороны мусульманских объединений Германии. Некоторые из них, по его словам, чётко дистанцировались от действий ХАМАС и антисемитизма. «Но не все, а некоторые слишком нерешительно и, как мне кажется, слишком мало». По его словам, мусульмане, живущие в Германии, имеют право на защиту от насилия со стороны правых экстремистов. И теперь «они должны чётко дистанцироваться от антисемитизма, чтобы не подрывать свои собственные претензии на толерантность, — настаивает Хабек. — В Германии нет места религиозной нетерпимости».

По словам министра экономики и защиты климата, помимо антисемитизма среди исламистов и правых экстремистов, его также беспокоит антисемитизм «в части левых политических сил», который проявляется, в том числе, среди молодых активистов.

«Антиколониализм не должен приводить к антисемитизму, — уверен Хабек. — В этом отношении этой части левых политических сил следует пересмотреть свои аргументы». Вице-канцлер Германии приветствовал тот факт, что немецкое представительство климатического движения Fridays for Future ясно дистанцировалось от заявлений международной группы по ближневосточному конфликту. Это было «более чем достойно уважения».

Аналогичное мнение выразила и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. В эфире телеканала ZDF она назвала «более чем тревожным» тот факт, что за критикой Израиля в любой форме скрывается «чистый антисемитизм». Позиция шведской климатической активистки Греты Тунберг ей «совершенно непонятна». Поэтому чрезвычайно важно, что организация Fridays for Future в Германии «так чётко и недвусмысленно дистанцировалась от этого».

В своём сообщении в сети Instagram* международная организация Fridays for Future заявила, что мировые СМИ «финансируются империалистическими правительствами, которые стоят на стороне Израиля». Организация говорит о «промывании мозгов» и называет Израиль «системой апартеида». Израильтяне, убитые радикальным исламским движением ХАМАС, при этом не были упомянуты ни словом. В социальных сетях Тунберг призвала к забастовке солидарности с палестинцами, напоминает N-TV.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской и запрещена на территории РФ по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022 г.



—