 

Мнение: Где посмотреть кино?

02.11.2023, 21:20, Разное
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Кто-нибудь знает, где можно посмотреть украинский боевик «Довбуш»?

The Washington Post пишет, что на Украине фильм бьет все рекорды кассовых сборов и уже собрал два миллиона долларов.

«В фильме рассказывается история Олексы Довбуша, исторической личности, окутанной мифами и ставшей героем многочисленных народных песен и рассказов. «Довбуш» — это история о любви, насилии и предательстве, действие которой происходит на фоне замков и деревень XVIII века и захватывающих дух украинских пейзажей» – написал The Washington Post.

А еще The Washington Post написал, что Довбуш воевал против польской шляхты, которая в то время хозяйничала на его Родине. И это правда. Гуцульский атаман Олекса Довбуш вошел в историю как борец за свободу Карпат от польских и венгерских захватчиков. Украина в целом его вообще не волновала.

Съемки фильма закончились еще в июле 2021 года. Но в прокат его выпустили только сейчас…

В общем, хочу посмотреть этот фильм. Не подскажет кто, на каких платных ресурсах можно посмотреть фильм «Довбуш» с русским переводом или хотя бы русскими титрами?

Кадры из фильма отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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