 

Мнение: Младенцы умирают в США

02.11.2023, 21:15, Разное
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На News.ru любопытная заметка:

“В 2022 году в США вырос процент младенческой смертности, сообщил Центр по контролю и предупреждению заболеваний США CDC. В организации отметили, что показатель показал рост впервые за последние двадцать лет и увеличился на 3% в сравнении с 2021 годом.
Ранее демограф Алексей Ракша заявил, что запрет абортов не поднял рождаемость ни в одной стране за последние 40 лет. Этот показатель не зависит от ограничения или запрета абортов, заключил эксперт. Самым ярким примером является Польша, где при жестком запрете абортов наблюдается рекордное падение рождаемости”.

Тот же Ракша у себя на канале в Телеграме дает подробности по США: “40% и 10% прироста пришлись на Техас и Миссури, штаты, где аборты стали вне закона во второй половине года”.

Намек, в общем, ясен как слеза: если вы запрещаете аборты, то матери начинают избавляться уже от младенцев – например, убивать их. И статистика такие вещи видит. Ответ туповатых “консерваторов” тоже предсказать нетрудно – они, конечно, заявят, что это “недоработка правоохранительных органов”, и что матерей, которых можно заподозрить в попытке избавиться от младенца, надо ловить за руку и примерно наказывать (сажать в тюрьму), “чтобы другим неповадно было”.

Так-то оно так, но я думаю вот что: допустим, какая-то вот такая роженица, которой не дали сделать аборт, совсем уж задумала избавиться от нежеланного ребенка ПОСЛЕ родов, но – испугается тюрьмы в последний момент. Какая это будет мать для ребенка, КОГО она из него воспитает? Мать, которой только страх помешал убить его младенцем?

Источник: Размышления вольного социолога


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