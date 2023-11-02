Мнение: О свежих санкциях Байдена… Просили «больше ада!» — и дождались?

Осторожнее надо быть со словами-то. И с бравадой тем более.

#США ввели #санкции против десятков физических и юридических лиц из России. Об этом сообщается на сайте американского Минфина. Не все из них одинаково бесполезны.

Кто пострадает?

Многие…

Под новые санкционные ограничения попали АФК «Система», «Арктик СПГ-2», ряд банков, например, «Русский стандарт», Хоум Кредит Банк, Почта Банк, Абсолют Банк, Всероссийский банк развития регионов, а кроме того — СПБ Биржа. Также санкции ввели против МГТУ им. Баумана и структур «Газпром нефти».

Среди физических лиц в чёрном списке оказался замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, российский конструктор Александр Захаров, участвовавший в разработке беспилотников «Ланцет», и члены его семьи. Под ограничения попали Якуб Закриев, возглавивший АО «Данон Россия» (российскую «дочку» французской Danone) после передачи долей в компании Росимуществу, и его отец Салман Закриев, первый зампред парламента Чечни. Это больше похоже на месть.

Под ограничения попали также граждане Турции, Швеции, Кипра, Объединённых Арабских Эмиратов и других государств. В списке есть и компании, зарегистрированные в других странах, например, швейцарская Advanced Industrial Technologies, люксембургский East-West United Bank, несколько турецких логистических предприятий. Это направлено на борьбу с обходом ранее наложенных санкций.

Каковы последствия?

В «Русском стандарте» уже предупредили, что в ближайшее время могут быть приостановлены операции по картам UnionРay за рубежом, и рекомендовали клиентам за границей снять наличные с карт. В России они продолжат работать. «Как обычно работают карты банка всех платежных систем на территории России, переводы по номеру телефона и номеру карты», — добавили в банке.

Представитель Абсолют Банка заявил, что попадание в санкционный список якобы не повлияет на работу финансовой организации. «Бизнес-модели мы давно поменяли под существующие внешнеэкономические условия, так что никакого негативного влияния на работу банка в этой связи не предвидим, поскольку такие события в экономике стали рядовыми. Как показывает практика, все банки, ранее попавшие под #санкции, продолжают стабильно работать», — сказал он. Но это лишь слова. А банковская практика показывает иное.

Но хуже всего инвесторам.

Ещё раз: СПБ Биржа попала под санкции США. Это значит, что все её дочерние структуры также подпали под рестрикции, в том числе СПБ Банк и СПБ Клиринг. То есть, все контрагенты по цепочке будут обязаны прекратить все взаимоотношения с СПБ Биржей. Прежде всего это Bank of New York Mellon, который сотрудничает с СПБ Банком — депозитарием Биржи. Ранее некоторые брокеры уже приостановили торги американскими акциями на этой площадке. Теперь зачистка будет полной.

Для тех, кто уже успел продать — будьте внимательны: торги идут по принципу Т+2, поэтому сделки могут быть отменены.

С Гонконгскими акциями, которые также пока торговались на СПБ Бирже, всё немного сложнее. Возможно, на раздумье есть больше времени — ведь список депозитариев публично не разглашается. Однако #санкции неприятны тем, что они распространяются на всех, кто работает с подсанкционной структурой. Захотят ли на себя брать риски «дружественные» контрагенты СПБ Биржи — большой вопрос. Так что новые убытки у россиян, пытавшихся усидеть на двух стульях, неизбежны.

Доигрались, да?

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