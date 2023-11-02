«Новые люди» предложили повысить алименты до 50% прожиточного минимума

Депутаты фракции “Новые люди” внесли предложения в Госдуму, направленные на увеличение минимальных алиментов на детей до 50% от прожиточного минимума на каждого ребенка, что составляет 7 тысяч рублей. Ксения Горячева, одна из депутатов этой фракции, также поддерживает продление срока участия молодых семей в программе получения жилья.

Ксения Горячева выразила мнение, что эти меры более эффективны в поддержке рождаемости, чем запрет на аборты. Существующая версия Семейного кодекса признается действующей на основе интересов родителя, который уплачивает алименты, в ущерб интересам ребенка и родителя, с которым ребенок проживает. Горячева утверждает, что женщине будет легче принимать решение о рождении ребенка, если она уверена, что отец будет нести с ней совместную ответственность.

Фракция также предлагает создать отдельную подпрограмму для молодых семей, увеличив срок участия в ней на пять лет после достижения родителями возраста 35 лет, если они стоят в очереди на жилье более пяти лет. Однако правительство не поддержало эти поправки. Тем не менее, предложение вызвало поддержку со стороны региональных властей и вице-премьера Татьяны Голиковой.

Исследование НИУ ВШЭ показывает, что средняя сумма алиментов в РФ составляет 10,1 тысячи рублей, но 40% семей получают алименты в размере 5 тысяч рублей. Средний прожиточный минимум по стране составляет 13,9 тысячи рублей. Тем не менее 13% детей, имеющих право на алименты, не получают эти выплаты, говорится в данных Росстата.