Рупор кремлевской пропаганды: Произошла чудовищная ошибка…

Произошла чудовищная ошибка…

Бизнесмены Петр Авен и Михаил Фридман посчитали ошибкой решение инвестировать в страны Запада, пишет Bloomberg.

Во время разговора с британской полицией в мае 2022 года Авен назвал инвестиции в Запад ошибкой, проведя на допросе три часа, указали журналисты.

Схожее заявление сделал российский миллиардер Михаил Фридман, говоря о своем решении покинуть Соединенное Королевство.

"Тот факт, что мы вложили деньги в Англию, выглядит колоссальной ошибкой", — цитируют его слова журналисты.

Ранее российский бизнесмен Михаил Фридман сообщил, что переехал в Израиль из Великобритании, но на фоне эскалации в стране поехал в Москву. Летом этого года США расширили санкционный список по России, добавив в него Авена и Фридмана.

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Эффективные собственники, которые получили часть богатств разграбленной страны снова проявили себя с лучшей стороны.

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