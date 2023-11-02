Рупор кремлевской пропаганды: Произошла чудовищная ошибка…

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02.11.2023, 19:55, Разное
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Произошла чудовищная ошибка…

Бизнесмены Петр Авен и Михаил Фридман посчитали ошибкой решение инвестировать в страны Запада, пишет Bloomberg.
Во время разговора с британской полицией в мае 2022 года Авен назвал инвестиции в Запад ошибкой, проведя на допросе три часа, указали журналисты.
Схожее заявление сделал российский миллиардер Михаил Фридман, говоря о своем решении покинуть Соединенное Королевство.
"Тот факт, что мы вложили деньги в Англию, выглядит колоссальной ошибкой", — цитируют его слова журналисты.
Ранее российский бизнесмен Михаил Фридман сообщил, что переехал в Израиль из Великобритании, но на фоне эскалации в стране поехал в Москву. Летом этого года США расширили санкционный список по России, добавив в него Авена и Фридмана.

https://ria.ru/20231101/zayavlenie-1906698678.html – цинк

Эффективные собственники, которые получили часть богатств разграбленной страны снова проявили себя с лучшей стороны.

Источник: Colonel Cassad


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