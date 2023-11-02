 

Ученые обнаружили в кимчи противовирусные микроорганизмы

02.11.2023, 19:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ученые со всего мира постоянно исследуют природные продукты, в надежде найти новые и эффективные методы борьбы с вирусами. Недавние открытия в области научной микробиологии снова привлекают внимание к еще одной потенциальной бомбе модификации природных ресурсов – кимчи, традиционному корейскому блюду, изготовленному из кислой капусты и различных специй.

Ученые обнаружили, что в кимчи существует значительное количество микробов с противовирусными свойствами. Эти микробы оказывают сильное воздействие на различные виды вирусов, включая простудные, грипп, и различные респираторные инфекции.

Исследования показали, что специфические действующие вещества, содержащиеся в кимчи, могут подавлять и останавливать размножение вирусов. Механизм этой защиты пока еще исследуется, однако результаты уже вызывают интерес в научном сообществе и открывают новые перспективы в борьбе с инфекциями.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.11 / «Новые люди» предложили повысить алименты до 50% прожиточного минимума

02.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Произошла чудовищная ошибка…

02.11 / ФБР будет бесплатно устанавливать и настраивать роутеры в домах американцев

02.11 / Reuters: бюджет России потратит 0,4 трлн руб. на демпферные выплаты в январе

02.11 / Семья страдает: Добронравов пошел наперекор жене

02.11 / Надежда Кремля: В США собираются списать или заменить Зеленского

02.11 / Мнение: Героям спорта веры нет

02.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Российские электромобили обогнали по продажам европейские и американские

02.11 / Пристрастие к сладкому повышает риск преждевременной смерти

02.11 / Врач Чудинская назвала среди главных признаков инсульта слабость в конечностях и шаткую походку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика