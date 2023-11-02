Ученые обнаружили в кимчи противовирусные микроорганизмы

Ученые со всего мира постоянно исследуют природные продукты, в надежде найти новые и эффективные методы борьбы с вирусами. Недавние открытия в области научной микробиологии снова привлекают внимание к еще одной потенциальной бомбе модификации природных ресурсов – кимчи, традиционному корейскому блюду, изготовленному из кислой капусты и различных специй.

Ученые обнаружили, что в кимчи существует значительное количество микробов с противовирусными свойствами. Эти микробы оказывают сильное воздействие на различные виды вирусов, включая простудные, грипп, и различные респираторные инфекции.

Исследования показали, что специфические действующие вещества, содержащиеся в кимчи, могут подавлять и останавливать размножение вирусов. Механизм этой защиты пока еще исследуется, однако результаты уже вызывают интерес в научном сообществе и открывают новые перспективы в борьбе с инфекциями.