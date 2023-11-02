ФБР будет бесплатно устанавливать и настраивать роутеры в домах американцев

Директор Федерального бюро расследований Кристофер Рей на еженедельном брифинге анонсировал новую федеральную программу, в рамках которой все граждане США смогут получить в подарок от государства настроенный и опломбированный роутер.

Планируется, что ежегодно услугой будут пользоваться до 30 миллионов американцев.

– Мы считаем доступ к сети важнейшей из свобод в XXI веке, поэтому правительство выделило фонды на бесплатное предоставление роутеров всем желающим. Более того, установка и настройка оборудования будет также осуществляться за счёт бюджета, – сообщил журналистам Рей.

Как подчеркнул глава ФБР, в программе участвуют исключительно роутеры американского производства. Подать заявку на выдачу бесплатного маршрутизатора граждане США смогут уже с 25 октября – для этого достаточно заполнить заявку на сайте ФБР. Те, кто не доверяет властям, могут обратиться за услугой в частную компанию «Частная компания по установке роутеров», финансируемую концерном «Freedom & Benefits Industries».

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