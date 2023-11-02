Reuters: бюджет России потратит 0,4 трлн руб. на демпферные выплаты в январе

Согласно расчетам Reuters, в случае одобрения законопроекта о возврате демпферных выплат нефтепереработчикам Госдумой, бюджет РФ ожидают затраты в размере около 0,4 трлн рублей в январе 2024 года. Кроме того, бюджет потеряет еще 0,35 трлн рублей из-за сниженных налогов на добычу нефти.

Сообщается, что если Совет федерации и президент Владимир Путин примут поправки о демпферных субсидиях в ноябре, они вступят в силу с января следующего года. Это означает, что субсидии будут компенсировать недоплаченные суммы за октябрь, ноябрь и декабрь, что составит в общей сложности 0,4 трлн рублей.

По данным Reuters, убытки бюджета в размере 0,35 трлн рублей связаны со снижением налога на добычу полезных ископаемых, который снизился в октябре—декабре до коэффициента Квр в размере 0,5, вместо обычного 1.

Согласно информации Минфина, за девять месяцев 2023 года общая сумма демпферных выплат достигла 1,1 трлн рублей, что на 38% меньше, чем в 2022 году. По данным “Ъ”, для стабилизации оптовых цен на нефтепродукты правительство рассматривает возможность повышения введенного в сентябре понижающего коэффициента с 0,5 до 0,8–1, что позволит увеличить компенсации для нефтяников. Однако новый демпфер планируется запустить только с ноября.