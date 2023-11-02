 

Минэнерго Подмосковья анонсировало появление в регионе газовых участковых

02.11.2023, 19:10, Новости дня
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Жителей Московской области будут оповещать о дате технического обслуживания через различные коммуникационные каналы, и работу газовых участковых будут строго контролировать, отметили в министерстве энергетики.

В регионе будет действовать 141 газовый участковый и 910 слесарей, которых можно будет идентифицировать по униформе и удостоверению с QR-кодом, сообщил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

«Никаких денег с жителей газовый участковый не станет, потому что вся оплата за техобслуживание осуществляется по единому платежному документу», – добавил Самарин.

Оплата за техническое обслуживание будет осуществляться через единый платежный документ, и жильцам следует обеспечить доступ для специалистов по газовому обслуживанию во время запланированных технических работ, напомнили в Министерстве энергетики Подмосковья.


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