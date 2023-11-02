Надежда Кремля: В США собираются списать или заменить Зеленского

В журнале Тайм, официальном рупоре демпартии США, вышла разгромная статья про президента Зеленского. Знаменитый журналист Саймон Шустер пишет, что всё очень плохо, и что Зеленский выпал из реальности, выглядит откровенно неадекватным. Прямых параллелей с последними месяцами Гитлера мистер Шустер не проводит, однако из текста они вытекают сами собой.

Статья написана настолько мрачно, что если вырезать оттуда пару абзацев ритуальной клеветы в наш адрес, она отлично подойдёт для крупного русского блога или СМИ. Общая суть: Зеленский безумен, Украина проигрывает, надежды для Киева нет. Цитирую (ссылка):

…«Никто не верит в нашу победу так, как я. Никто», — сказал Зеленский в интервью TIME после своей поездки. Вселяя эту веру в своих союзников, он сказал: «Это отнимает всю вашу силу, вашу энергию. Ты понимаешь? Это отнимает так много всего»…

…[Контрнаступ] шёл мучительными темпами и с огромными потерями, из-за чего Зеленскому становилось всё труднее убеждать партнеров, что победа не за горами…

…Обычный блеск оптимизма [Зеленского], его чувство юмора, его склонность оживлять совещание в военной комнате остротами или непристойностями — ничто из этого не сохранилось на второй год тотальной войны. «Теперь он входит, выслушивает последние новости, отдаёт приказы и уходит», — говорит один из давних членов его команды. Другой сказал мне, что Зеленский чувствует, что западные союзники его предали…

…Несмотря на недавние неудачи на поле боя, [Зеленский] не намерен прекращать борьбу или добиваться какого-либо мира. Напротив, его вера в окончательную победу Украины над Россией укрепилась до такой степени, что беспокоит некоторых из его советников. Она непоколебима, граничит с мессианской. «Он обманывает себя», — разочарованно говорит мне один из его ближайших помощников. — «У нас нет вариантов. Мы не побеждаем. Но попробуй сказать ему это»…

…Холода также затруднят продвижение войск, перекрыв линию фронта, по крайней мере, до весны. Но Зеленский отказался принять это. «Заморозить войну для меня означает проиграть её», — говорит он…

«Мы не продвигаемся вперёд», — говорит один из ближайших помощников Зеленского. Некоторые командиры на передовой, продолжает он, начали отказываться от приказов о наступлении, даже когда они исходили непосредственно из администрации президента. «Они просто хотят сидеть в окопах и удерживать оборону», — говорит он. «Но мы не можем выиграть войну таким образом».

Когда я пересказал эти претензии старшему военному офицеру, он сказал, что у некоторых командиров нет особого выбора… в начале октября политическое руководство в Киеве потребовало проведения операции по «возвращению» Горловки, стратегического форпоста на востоке Украины, который русские удерживали и яростно защищали почти десять лет. Ответ пришел обратно в виде вопроса: с чем? «У них нет ни людей, ни оружия», — говорит офицер. — «Где оружие? Где артиллерия? Где новые рекруты?».

В некоторых родах войск нехватка личного состава стала ещё более острой, чем дефицит оружия и боеприпасов. Один из близких помощников Зеленского говорит мне, что даже если США и их союзники предоставят всё обещанное ими оружие, «у нас не хватит людей, чтобы его использовать».

…«Мы спим в комнатах размером 2 на 3 метра, размером примерно с тюремную камеру», — говорит Андрей Ермак, глава администрации президента, имея в виду бункер, который Зеленский и несколько его приближенных называли домом с начала вторжения. «Мы здесь не ведем светскую жизнь»…

…На фоне всего этого давления, направленного на искоренение коррупции, я предположил, возможно, наивно, что чиновники в Украине дважды подумают, прежде чем брать взятку или присваивать государственные средства. Но когда я высказал это мнение главному советнику президента в начале октября, он попросил меня выключить мой диктофон, чтобы он мог говорить более свободно. «Саймон, ты ошибаешься», — говорит он. «Люди воруют так, словно завтрашнего дня не будет»…

Но, столкнувшись с альтернативой замораживания войны или её проигрыша, Зеленский не видит иного выхода, кроме как продолжать действовать в течение зимы и далее. «Я не думаю, что Украина может позволить себе устать от войны», — говорит он…

Повторю ещё раз, журнал Тайм является официальным рупором Демпартии США, а Саймон Шустер, москвич по рождению, считается одним из главных специалистов в США по Украине. В прошлом году, кстати, Владимир Зеленский лично выдал мистеру Шустеру какой-то украинский орден.

Следовательно, мы наблюдаем явную чёрную метку, и вопрос только в том, как следует её толковать.

В США есть известная экспортная поговорка для колонизированных стран: «президентов надо менять регулярно, как подгузники, и по той же причине». Идея в том, что колонией США правит марионетка «А», которая, заботясь об интересах США и набивая свой личный карман, постепенно вызывает всё больше ненависти у туземцев. Через некоторое время США делают вид, будто тоже возмущены и выводят на сцену марионетку «Б». Марионетку «А» сносят — или на выборах, или физически — после чего глупые туземцы ликуют: «уж теперь-то дела пойдут по-новому». Марионетка «Б», однако, продолжает ровно тот же проамериканский курс, чтобы через несколько лет американцы поменяли её уже на марионетку «В».

Такая тактика позволяет американцам оставаться чистыми, сливая недовольство туземцев в адрес конкретных персон. Дикари злятся на марионеток, но не злятся на посла США, так как на каждом майдане посол неизменно выступает «на стороне народа» и «против кровавого тирана». А так как среди марионеток-гауляйтеров хватает дураков, для многих из них предательство США оказывается сюрпризом — они до последнего отказываются верить, что дядюшка Сэм, которому они так верно служили, первым укажет на них пальцем и скажет «Фас!».

Если бы статья мистера Шустера вышла месяц назад, пожалуй, версию «смены подгузника» следовало бы считать основной. Сейчас, однако, в Конгрессе США идёт борьба — республиканцы и демократы спорят, выделять Украине очередные 60 млрд, или нет.

Позиция республиканцев: дадим 15 млрд Израилю, Украине ничего не дадим.

Позиция демократов: дадим 15 млрд Израилю и 60 млрд Украине в одном пакете, Израилю отдельно давать ничего не будем.

Стороны пока что блокируют предложения друг друга, так что денег не получают ни в Киеве, ни в Иерусалиме. Статья в Тайм, однако, не только выставляет Зеленского помешавшимся на войне, но несёт явный посыл «Украина безнадёжно проигрывает». Мало того, в статье указывается прямым текстом: даже если США дадут оружие, это ничего не изменит, так как у Украины, цитирую, «не хватит людей, чтобы его использовать». Это выглядит как совет демократам: «хватит пинать мёртвую лошадь, Киеву уже ничего не поможет, лучше похороните Украину вместе с Зеленским, а за свою покладистость выторгуйте у республиканцев что-нибудь интересное».

Будем продолжать наблюдения. Следующая интересная точка — выдадут всё же Украине эти 60 млрд долларов, или нет. Бюджет США сейчас не в той форме, чтобы сжигать десятки миллиардов на заведомо гиблое дело, а электорату, чьи настроения перед выборами важны, Киев уже порядком надоел. Если так, то критика в адрес Зеленского может оказаться не подготовкой к смене марионетки на «чистую», а подготовкой к афганскому сценарию, то есть к полному списанию Украины с американского баланса. Для такого сценария «грязная» марионетка предпочтительнее, так как повесить на неё вину за поражение будет удобнее.