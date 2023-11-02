Мнение: Про Ходорковского



Ходор выходит после 10-летней отсидки

А вот это – моя реакция на ВТОРОЙ процесс против Ходора, который Путин затеял в 2011 году. Тоже – РОВНО 12 лет назад, пост от 2 ноября того года.

Торжество Козла?

Вообще-то во время первого процесса над Ходорковским у меня было неоднозначное отношение к происходящему. Как-никак, на дворе стоял 2003 год, перед Путиным маячили перевыборы в 2004 году. “Прогрессивная общественность” уже тогда голосила, что “волк” Путин взял да и по беспределу сожрал “ягненка” Ходорковского; но, на мой тогдашний взгляд, в абсолютно продажной стране России деньги являлись абсолютной силой, и потому долларовый миллиардер по меньшей мере был равен по возможностям высокопоставленному – пусть даже самому высокопоставленному! – чиновнику.

То есть первый процесс для меня был не расправой, а практически поединком равных. Сошлись два альфа-самца, в битве по вполне понятному поводу – кто станет по-настоящему главным в курятнике. Ходорковский битву проиграл – по всей видимости, оказался слишком слабым, возможно, чересчур самонадеянным бойцом. По ощущению, его миллиарды не сработали и на 10% мощности. А ведь Россия тогда была другая! Еще выбирались губернаторы, еще дышала, хотя и придушенно, пока еще живая Госдума, еще партий было не семь, а намного больше… Конечно, политическую ситуацию в России 2003 года с нынешним лунным пейзажем и не сравнить.

Тем не менее Ходорковский слил – и в итоге вполне логично лишился и части миллиардов, и свободы, и производственных активов. Естественно, Путин в борьбе c ним опирался прежде всего на родную гебуху – а но что ж, собственно, ему было опираться, если он оттуда родом?! Но ведь, по идее, сам Ходор должен был бы мобилизовать в противостоянии гебе все прочие общественные силы! Он этого по тем или иным причинам не сделал – вот и результат. В борьбе Бобра с Козлом победил Козел.

Так или иначе, но Басманный процесс, пусть с натяжкой, можно признать естественным. Да, неприятное развитие событий – как мокрый снег с дождем после мягкого “бабьего лета” – но естественное. Силы Бобра оказались слишком слабы – или возглавляемы НЕ ТЕМ человеком; что тут поделаешь! Равновесие в обществе оказалось нарушено, в результате мы получили все прелести последующего застойного путинизма.

Однако второй процесс… Логика его по-прежнему понятна: Путину не нужен Ходорковский на свободе, он прекрасно понимает, что ВСЕХ денег он у него не отобрал (оно и невозможно, учитывая сложные оффшорные схемы, применявшиеся при продаже нефти ЮКОСа). То есть МБХ, скорее всего, остается сильным в финансовом плане, в тюрьме он, вполне возможно, поумнел, расстался с какими-то иллюзиями, и, главное, после “отсидки” ему в России будет уже сам черт не брат. Поэтому Путин и хочет закупорить его еще лет на 14, “с глаз долой”.

Однако вот эта логика мне кажется уже противоестественной. Говоря прямо – это уже полный беспредел. Уже не зима после лета, а “ядерная зима”. Вешать на уже поверженного противника сроки, как на новогоднюю ёлку – это уже попахивает не столь далеким прошлым. По логике естественного развития событий – надо дать Ходорковскому выйти и показать, на что он способен.

Другими словами – сапог диктатора, проваливаясь все ниже, должен где-то нащупать твердую, СОПРОТИВЛЯЮЩУЮСЯ поверхность. Иначе полная беспозвоночность нашего общества, отсутствие в нем хоть каких-то твердых опор станет реально пугать (2011)

Напомню, кто забыл, что Путин освободил Ходора через 2 года после этого поста, в декабре 2013 года.