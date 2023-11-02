В России пройдёт массовое тестирование школьников на уровень адренохрома

Минздрав России одобрил государственную программу по тестированию школьников до 15 лет на уровень потенциальной выработки адренохрома.

Программа стартует в ноябре 2023 года и продлится два месяца. Графики и очерёдность возрастных групп тестируемых предварительно согласованы правительством. Власти разъясняют, что общероссийское тестирование проводится в профилактических целях.

– Одна из первоочередных целей – в разумные сроки охватить максимальное количество детей. Для облегчения процесса мы просто добавляем экспресс-тест на адренохром в общий биохимический анализ крови, чтобы не перегружать клинико-диагностические лаборатории, – сообщили в ведомстве.

Врачи, участвующие в программе, получат дополнительные выплаты, предусмотренные бюджетами регионов.

– Ещё во время пандемии новой коронавирусной инфекции мы отработали программу массовой вакцинации – будем использовать этот опыт и сейчас. Школьники, у которых выявится повышенная способность к выработке адренохрома, будут направлены на дополнительные анализы крови в санаторно-курортные учреждения и пройдут лечение за счёт специальных правительственных фондов управления социальной защиты населения, – пообещали в Минздраве.

Ведомство гарантирует родителям, что все расширенные исследования проведут строго под контролем заинтересованных органов и в соответствии с действующим законодательством. Забор крови для исследований и в процессе лечения ограничат на уровне 1000 мл с особи.

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