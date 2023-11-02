Рупор кремлевской пропаганды: Работинские “Леопарды”

Кадры очередных провалившихся атак противника на Работинском направлении. Еще парочка "Леопардов" и прочий НАТОвский хлам. За последнюю неделю ВСУ потеряли на Запорожском направлении сразу 8 "Леопард 2А5 и 2А6", не считая прочих танков, БМП "Брэдли" и т.п. Добиться продвижения противник не сумел.

На фоне осложнения для ВСУ ситуации под Авдеевкой, некоторые части противника, ранее долбившиеся об нашу оборону в районе Копани, Работино, Вербового и Новопрокоповки спешно перебрасываются под Авдеевку, чтобы не допустить окружения Авдеевской группировки.

PS. "Абрамсы" и "Челленджеры" на передовой не появляются.

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