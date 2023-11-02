 

Мнение Z: Америка превращается в страну третьего мира, но на Западе думают, будто они всё ещё впереди

02.11.2023, 16:35, Разное
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1. Когда-то мы завидовали американским магазинам: изобилие товаров, отсутствие очередей, возможность самим класть в корзину не только молоко в пирамидках, но и дорогие «дефицитные» вещи… Теперь мир перевернулся, и американцам впору завидовать нам. Вот жалоба американца на деградацию розничной торговли в США (ссылка):
 
Это фото из магазина CVS на Аш-стрит (H street) в Вашингтоне.

Из-за краж они убрали почти все свои товары с полок и оставили только фотографии того, что есть на складе.

Вы нажимаете кнопку, и продавец приносит вам то, что вам нужно.

Несколько месяцев назад я был в Барселоне, Испания, и увидел ноутбуки Mac, стоящие посреди магазина.

Вот как нам теперь жить в Америке?

Это же третий мир!

Американец пренебрежительно пишет о развивающихся странах «третьего мира» и хвалит магазины в Испании. Однако большинство развивающихся стран сейчас подтягивается к старым западным стандартам потребления и магазинной культуры. А вот Европа тоже находится под угрозой деградации. Европейцы прилежно копируют левую американскую повесточку, так что, возможно, лет через 10 волна бытовой преступности захлестнёт и Испанию, например.

2. Читатели пишут:
 
В некоторых штатах США производителям запрещено продавать свои машины напрямую. Только через дилерские сети.

Tesla придумала интересный способ хакнуть этот закон (ссылка). Индейцы получили исключение — на своей земле они могут ставить казино и там можно делать всё что угодно, не нарушающее федеральный закон (а не закон штата).

В том числе — разместить магазин по продаже электромобилей Tesla. Внутри казино.

Мне кажется, это очень в стиле Илона Маска и, вообще, в стиле зелёной энергетики. Пожалуй, казино — идеальное место для продаж автомобилей креативного инженера.

3. Вероятно, в Австралии смотрят на экономику России глазами русских эмигрантов, которые уехали к антиподам более 30 лет назад, во времена позднесоветского дефицита и лихих 1990-х. Иначе сложно объяснить, на что рассчитывают австралийцы, запрещая экспорт отвёрток в нашу страну (ссылка):

В рамках очередного пакета санкций Австралия ввела запрет на экспорт в Россию отверток. Об этом сообщает издание Mercury.

Также оказались запрещены поставки инструментов, используемых для работы с металлом, и инструментов для бурения. Кроме того, в пакет вошли инструменты, необходимые для фрезерования, а также для завинчивания винтов на крышках ядерных реакторов. Ограничения распространились и на телевизоры и звукозаписывающие устройства. Новый пакет санкций был подписан министром иностранных дел страны Пенни Вонг 25 октября.

Для справки: отвёртки мы делаем, равно как и инструменты для бурения, и фрезы, и приспособления для завинчивая винтов. Уход австралийских конкурентов с рынка поможет российским производителям, только и всего.

Источник: Место для дискуссий


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