Мнение: О второй Чечне… Развал России набирает скорость?

Когда нынешний российский президент Владимир Путин ещё только осваивался на «кремлёвских галерах» почти четверть века назад, он раздражённо бросил, мол, «у нас [в России] куда ни сунься — везде Чечня». Не только как синоним бедности и разрухи, но и как символ распада и краха.

Тогда #Россия, как говорят, прошла по самому краешку.

Символично, что теперь Владимир #Путин вольно или невольно вернул её к тому, с чего сам начинал.

За признаками и примерами далеко ходить не надо. Та же Чечня, к слову, с самого замирения — на особом статусе. Вроде — Россия, а вроде…

Теперь вот «вторая Чечня» нарисовывается. Неподалёку.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков вполне красноречиво высказался о словах главы Дагестана Сергея Меликова про наказание участников недавних беспорядков в аэропорту Махачкалы. «Это его прерогатива, он наводит порядок в своём регионе, #Кремль его поддерживает», — заявил чиновник.

И тут, конечно, сразу напрашиваются вопросы…

1. А что, разве Дагестан — уже не субъект Федерации, а «личный» регион г-на Меликова, где тот волен наводить порядок по собственному усмотрению, а не по российским законам?

2. С чего вдруг именно Сергей Меликов, а не Следственный комитет, Прокуратура и суд решает, кого и к какой ответственности привлекать за массовые беспорядки, сопровождавшиеся серьёзным нарушением правил безопасности на авиационном транспорте?

3. Это ведь по воле дагестанского начальника, несмотря на обилие доказательной базы, фото- и видеоматериалов ещё никому из задержанных не вменили ни первую, ни вторую часть ст. 212 УК РФ, а пока дают «административку» как за мелкое хулиганство (типа выматерился в общественном месте)?

В Москве за просто «постоять на митинге», помнится, уголовные статьи вменяли — мама не горюй. А тут к людям, которые по менталитету понимают только силу, проявляют повышенный «либерализм». Причём, похоже, с одобрения Кремля.

По всему получается, Дагестан теперь тоже на «особом статусе», и российский закон его руководству писан лишь факультативно?

И надо ли напоминать, что с разрыва единого законодательного пространства и отказа от одного для всех правоприменения как раз начинается процесс распада страны?

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