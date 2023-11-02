 

Васаби предотвращает снижение когнитивных функций у пожилых

02.11.2023, 15:42, Разное
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С возрастом когнитивные способности человека ухудшаются, но популярная японская приправа может быть ключом к их улучшению. Исследование показало, что васаби способен предотвратить наступление этого состояния у людей старше 60 лет. Активный ингредиент приправы, известный как 6-метилсульфинилгексилизотиоцианат (6-MSITC), обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые способствуют улучшению памяти.

В ходе исследования участники в возрасте от 60 до 80 лет были разделены на две группы и протестированы. Одной группе предоставляли капсулы васаби, содержащие 0,8 мг 6-MSITC, в течение 12 недель, в то время как другая группа принимала плацебо. Когнитивные оценки были использованы для измерения различных аспектов когнитивных способностей участников, включая скорость обработки информации, внимание, кратковременную память, рабочую память, эпизодическую память, исполнительные функции и зрительно-пространственные способности.

Результаты показали, что группа, употреблявшая васаби, значительно улучшила эпизодическую и рабочую память, по сравнению с группой, принимавшей плацебо. Эпизодическая память относится к способности запоминать повседневные события, а рабочая память – к умению удерживать информацию на короткие сроки.

Тем не менее существенных изменений в других когнитивных областях не выявлено. Ученые подчеркивают, что 6-MSITC является ключевым биологически активным соединением васаби. Это рандомизированное контролируемое исследование является первым, которое подтвердило положительное воздействие 6-MSITC на функционирование памяти у здоровых пожилых людей.


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