 

“Ребята, чудовищно, остановитесь! Умоляю!”: Фомин бросился с призывом к россиянам

02.11.2023, 15:23, Разное
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Митя Фомин на днях был замечен на светской тусовке в честь дня рождения “Русского радио”. Певец в свойственной ему экстравагантной манере с черными очками на глазах ответил на вопросы о необычных явлениях в нашем социуме, о которых не принято говорить, но о них все знают. Певец не побоялся назвать вещи своими именами и признался честно: он не доверяет целителям и ясновидящим.

В интервью Пятому каналу Митя Фомин заверил, что находится под покровительством ангелов-хранителей, а к эзотерикам относится “совершенно отвратительно”. По словам певца, нести деньги за подобного рода услуги немыслимо. “Ребята, чудовищно, остановитесь! Умоляю!”: Фомин бросился с призывом к россиянам не обращаться к подобным “специалистам”, а лучше на сэкономленные деньги сходить к нему на концерт.

Также экс-участник Hi-Fi подметил, что лучше съездить помолиться в монастырь, сходить к батюшке на исповедь или обратиться к психологу.
“Специалист даст не только надежду, но и способ преодолеть какой-то кризис”, – заявил исполнитель.

На вопрос о том, опасается ли звезда приворота со стороны влюбленных поклонниц, Митя Фомин заверил, что бояться ему нечего. “У меня очень много ангелов-хранителей, они не дадут! Меня, слава Богу, берегут!” – заключил артист.


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