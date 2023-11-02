 

«Не уполномочен использовать товарный знак» – россиянин, позиционировавший себя как «сантехник от бога», получил иск от патриархата

02.11.2023, 15:33, Разное
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Самозанятый житель Москвы, оказывавший услуги сантехнического толка, получил иск от юридического департамента патриархата за незаконное использование товарного знака.

Церковным адвокатам не понравилась фраза «сантехник от бога», которую он использовал на визитках и в онлайн-объявлениях.

Проблемы, по словам ремесленника, начались после того, как он проводил ремонтные работы в номенклатурном доме ответственных церковных работников. С работой он справился хорошо, но сроки затянулись – самозанятый очень старался не повредить фурнитуру, выполненную из драгоценных металлов и инкрустированную настоящими бриллиантами. К вечеру со службы вернулся хозяин дома и сказал, что такой сантехник – «не от бога, а скорее из другого ведомства». К беде самозанятого, он не сдержался и сделал ряд высказываний, разжигающих межклассовую рознь и содержащих беспочвенные заявления о якобы нескромной и роскошной жизни церковного служителя. Свидетелем этой сцены стали второй помощник повара, работающего в доме священника, и личный грумер его кошки.

Согласно исковому заявлению, сантехник не был уполномочен использовать товарный знак, права на который принадлежат патриархату, как законному представителю владельца знака на территории Российской Федерации. От ответчика требуют сменить слоган и выплатить символическую компенсацию в размере 1 рубля, но в случае продолжения нарушения интеллектуальных прав церкви ему грозят суровые кары как после смерти, так и при жизни, подчёркивают в пресс-службе церкви.

Предполагаемый правонарушитель не намерен уступать и говорит, что использовал общеупотребительное слово «бог», а не зарегистрированное «Бог» ®. Адвокат, представляющий интересы патриархата, уже заявил, что «выехать за счёт буквы» не получится – использованная фраза всё равно похожа на охраняемую торговую марку до степени смешения.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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