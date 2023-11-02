 

Мнение: О запоздалом озарении Залужного… Кто завёл Украину в тупик?

02.11.2023, 15:10, Разное
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Для недавнего покойника главком ВСУ Валерий Залужный выглядит очень даже неплохо, несмотря на круги под глазами и новые морщины, изрезавшие лоб. И говорит он весьма внятно, хотя и с трудом подбирает слова, чтобы не удариться в русский мат: собственной обсценной лексики Украина ещё не придумала. Ситуация такова…

Говоря с иностранными корреспондентами о провальном контрнаступлении, Валерий Залужный сделал чрезвычайно мужественное и где-то даже шокирующее признание.

Он перепробовал всё.

Ход контрнаступления ВСУ подорвал надежды Запада на то, что Украина сможет использовать его, чтобы продемонстрировать, что #Россия не сможет выиграть, и тем самым заставить российского президента Владимира Путина пойти на переговоры (на условиях #США). И суровая действительность также опровергла предположения генерала Залужного, что он сможет «остановить Россию». «Это была моя ошибка», — говорит теперь он.

Хотя в большей части это была, наверное, ошибка коллективного Запада, слишком уверовавшего в силу своих санкций и в мощь современного оружия. Оказавшегося бессильным против советских танков 1950-х гг.

Разочарования в западных советниках главком не скрывает. «Если посмотреть на учебники НАТО и на наши расчеты, то четырех месяцев должно было хватить на то, чтобы дойти до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма и снова сходить туда-обратно», — говорит он в интервью The Economist.

«Сначала я подумал, что с нашими командирами что-то не так, поэтому поменял некоторых из них. Потом я подумал, может быть, наши солдаты не годятся, поэтому я перевел солдат в некоторые бригады», — рассказывает Валерий Залужный. Когда эти изменения не принесли результата, командующий наконец-то решился «прочитать инструкцию». И открыл советский учебник 1940-х гг. Из которого понял, что потерпел фиаско.

Теперь Валерий Залужный признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что не надеется на прорыв. А его слова о перестановках напоминают советский же анекдот про бордель, где «надо не мебель двигать, а бл***ей менять».

Может и Украине пора уже поменять своих бл***ей, прекратить бойню в стиле Первой мировой и начать договариваться, пока ещё есть кому и во имя чего?

Вот только как быть с амбициями «унизить москалей», ради которых сейчас и происходит вот это вот всё?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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