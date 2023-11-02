 

NYT: эскалация на Ближнем Востоке грозит мировой экономике потерей $2 трлн

02.11.2023, 14:30, Новости дня
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Согласно данным The New York Times, эскалация военных действий между Израилем и палестинским движением ХАМАС может перерасти в региональный конфликт, представляя серьезную угрозу мировой экономике. Экономист EY-Parthenon Грегори Дако предупреждает, что в худшем случае цены на нефть могут резко вырасти с $85 до $150 за баррель. Эти глобальные экономические последствия могут вызвать умеренную рецессию и снижение цен на акции, что, в итоге, приведет к потере мировой экономики в размере нескольких триллионов долларов.

По мнению других экспертов, эскалация конфликта также может замедлить восстановление мировой экономики и снова поднять инфляцию в масштабах всей планеты. Это происходит в период, когда мировая экономика только начала оправляться от последствий пандемии COVID-19 и конфликта между Россией и Украиной.

Индермит Гилл, главный экономист Всемирного банка, подчеркивает, что мы сейчас сталкиваемся с двумя энергетическими шоками: рост цен на нефть и газ, которые не только уменьшают покупательную способность, но и оказывают негативное воздействие на производство продовольствия.

Председатель Федеральной Резервной Системы (ФРС) США, Джером Пауэлл, отмечает, что пока неясно, какие экономические последствия может иметь конфликт на Ближнем Востоке для Соединенных Штатов, но он признает его чрезвычайную важность.

Эксперты даже предсказывают, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке может поднять стоимость нефти до $400, создавая дополнительные вызовы для мировой экономики, которая уже столкнулась с множеством проблем.

Ранее было предсказано, что мировую экономику может ожидать финансовое заражение.


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