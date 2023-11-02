Назван самый востребованный певец для новогодних корпоративов: сколько стоит его шоу?

Одним из самых популярных исполнителей для новогодних корпоративов стал рэпер Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, стал. Энергичные выступления и харизма артиста делают его идеальным выбором для различных мероприятий.

Баста, являющийся одним из самых успешных российских рэп-исполнителей, завоевал популярность своими яркими текстами и уникальным стилем. Его песни стали настоящими хитами и набрали миллионы просмотров на популярных музыкальных платформах.

Василий Вакуленко известен своими энергичными выступлениями, которые наполняют залы позитивной энергией и создают неповторимую атмосферу праздника. По информации “Общественной службы новостей”, стоимость 45-минутного выступления рэпера составляет около десяти миллионов рублей. Филипп Киркоров и Григорий Лепс также вошли в этот список.

Исполнители уже составляют график новогодних выступлений. Среди ведущих мероприятий самыми дорогими стали Гарик Мартиросян и Андрей Малахов. Их гонорар может составить примерно пять миллионов рублей.

Выбор Басты для новогодних корпоративов также связан с его широкой аудиторией и универсальностью его музыки. Его песни охватывают различные жанры и темы, что позволяет угодить разнообразным вкусам и предпочтениям аудитории. Это делает его музыку доступной и привлекательной для разных возрастных и социальных групп.