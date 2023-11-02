Валерию Меладзе пришлось срочно прервать концерт из-за происшествия

С детства будущий певец проявлял талант к музыке и в 14 лет начал заниматься вокалом в музыкальной школе. После окончания школы он поступил в музыкальное училище, где изучал классическую гитару и фортепиано. Первый альбом артиста “Сэра” был выпущен в 1994 году и сразу же получил широкое признание публики. Песни Валерия Меладзе стали хитами и до сих пор остаются любимыми для многих слушателей.

Валерий Меладзе – обладатель множества наград и премий, включая “Золотой граммофон”, “Муз-ТВ”, “Русский Шансон” и другие. Как известно, зимой этого года певца заподозрили в измене родной стране. Однако сам исполнитель на своих концертах за рубежом признается, что остается верен России.

Даже за границей его выступления пользуются огромной популярностью и собирают тысячи зрителей. На днях стало известно, что Валерию Меладзе пришлось остановить концерт в Дубае из-за драки. Как сообщает Царьград, во время того, как артист исполнял один из хитов, мужчины, которые пришли насладиться вокалом звезды, начали словесную перепалку, которая дальше переросла в драку.

Валерий Меладзе не смог продолжить свой концерт из-за перформанса мужчин, поэтому он был вынужден остановить мероприятие на время. Вскоре охрана вывела из зала двух гостей концерта. Лишь только после этого Валерий Меладзе продолжил свое выступление в Дубае.

Ранее “Дни.ру” писали, что общественники заподозрили Валерия Меладзе в госизмене.