Журнал «Горби» / Gorby
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Журнал «Горби» / Gorby теперь можно купить (https://novaya.shop/catalog/knigi/elektronnyie-knigi/) в электронном виде!
Роскомнадзор не зарегистрировал журнал «Горби»/Gorby как СМИ на территории РФ. Чтобы не нарушать репрессивные законы, мы вынуждены были ограничить тираж 999 экземплярами, это разрешено.
Журнал стал библиографической редкостью в день его выхода, все номера были раскуплены. И для тех, кто не успел купить бумажный номер, мы сделали электронную версию.🧠 Купить журнал о том, как останавливать войны, можно в онлайн-магазине «Новой».
Читайте, размышляйте, спорьте!
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Источник: Новая газета
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