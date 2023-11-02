 

Иноагенты Кашин, Кац и Певчих полгода инкогнито путешествовали по России, вдохновившись примером Шульгина

02.11.2023, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Иностранные агенты Олег Кашин, Максим Кац и Мария Певчих 1 ноября опубликовали на своих страницах в социальных сетях отчёты о «тайной вылазке в Россию».

Оказалось, что оппозиционные журналисты в начале мая 2023 года под видом граждан Белоруссии прилетели во Владивосток, где арендовали микроавтобус и отправились в «инспекцию» по российским регионам.

– На эту акцию меня вдохновил пример Василия Шульгина, который в 1925 году по подложным документам совершил тайный визит в СССР. Но тогда это было сделано в рамках чекистской операции «Трест», мы же поехали сами, чтобы увидеть, чем живёт русский народ, – пишет Кашин в своём Telegram-канале.

Во время своей поездки оппозиционеры представлялись разными людьми – в Омск они прибыли как «комиссары Общероссийского народного фронта», в Нижнем Тагиле выступали в местном доме культуры от имени ЦК КПРФ, а в Вологде организовали приёмную «Высшего совета Единой России».

За последние полгода они неоднократно выступали на местных телеканалах, возобновили выпуск 10 районных газет и организовали от имени Государственной думы кампанию по спасению исторического центра Новосибирска.

В ближайшее время журналисты планируют представить трёхчасовой документальный фильм, посвящённый своей поездке.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.11 / “Не испытываю особого трепета”: Хабенский честно высказался о месте Табакова в МХТ

02.11 / Исполнительница хита “Какой мужчина” прервала молчание после смерти супруга

02.11 / Бледанс сообщила о долгожданном пополнении в семье: Снова сын

02.11 / Дочь Любови Успенской вышла на сцену в платье с откровенным декольте

02.11 / Мнение: Украина в тупике?

02.11 / В 2023 году России удалось достичь рекордных показателей по производству клюкала

02.11 / Владимир Путин отметил стабилизацию вылютного рынка

02.11 / 11-летняя дочь Орбакайте напугала россиян худобой

02.11 / Эффектная Заворотнюк тонет в роскоши: подтянутое тело взбудоражило народ

02.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Работа боевиков ХАМАС против ЦАХАЛ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика