Иноагенты Кашин, Кац и Певчих полгода инкогнито путешествовали по России, вдохновившись примером Шульгина

Иностранные агенты Олег Кашин, Максим Кац и Мария Певчих 1 ноября опубликовали на своих страницах в социальных сетях отчёты о «тайной вылазке в Россию».

Оказалось, что оппозиционные журналисты в начале мая 2023 года под видом граждан Белоруссии прилетели во Владивосток, где арендовали микроавтобус и отправились в «инспекцию» по российским регионам.

– На эту акцию меня вдохновил пример Василия Шульгина, который в 1925 году по подложным документам совершил тайный визит в СССР. Но тогда это было сделано в рамках чекистской операции «Трест», мы же поехали сами, чтобы увидеть, чем живёт русский народ, – пишет Кашин в своём Telegram-канале.

Во время своей поездки оппозиционеры представлялись разными людьми – в Омск они прибыли как «комиссары Общероссийского народного фронта», в Нижнем Тагиле выступали в местном доме культуры от имени ЦК КПРФ, а в Вологде организовали приёмную «Высшего совета Единой России».

За последние полгода они неоднократно выступали на местных телеканалах, возобновили выпуск 10 районных газет и организовали от имени Государственной думы кампанию по спасению исторического центра Новосибирска.

В ближайшее время журналисты планируют представить трёхчасовой документальный фильм, посвящённый своей поездке.

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